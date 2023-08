Ish-shefi i kundërzbulimit të FBI-së në bisedime për të pranuar fajin për punën që ka bërë për oligarkun rus, si do zgjidhjet çështja me ‘dollarët’ e marra nga shqiptari

Ish-kreu i kundërzbulimit në zyrën e FBI-së në Nju Jork është në bisedime për t’u deklaruar fajtor për akuzat në lidhje me punën që ai dyshohet se ka bërë për një oligark rus të sanksionuar pas largimit nga qeveria, sipas një urdhri gjykate.









Charles McGonigal u akuzua në fillim të këtij viti për akuza, duke përfshirë shkeljen e sanksioneve të SHBA-së, komplotin dhe pastrimin e parave për punën në vitin 2021 me oligarkun rus Oleg Deripaska, i cili u sanksionua për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të 2016-ës në SHBA. Në të njëjtën ditë, McGonigal u akuzua në një çështje të veçantë në Uashington për fshehjen e 225,000 dollarëve që dyshohet se kishte marrë nga një ish-punonjës i inteligjencës shqiptare.

Gjyqtarja Jennifer Reardon, e cila po mbikëqyr çështjen e Nju Jorkut, lëshoi ​​një urdhër të hënën duke treguar se ajo ishte informuar se ai “mund të dëshirojë të bëjë një ndryshim të pranimit të fajësisë”. Gjykatësi vendosi një procedim për pranimin e fajësisë për javën e ardhshme.

Në lidhje me çështjen e Shqipërisë, javën e kaluar në një seancë gjyqësore në Uashington, avokati i McGonigal, Seth DuCharme i tha gjyqtarit që mbikëqyr atë çështje se kishte një “shans të mirë që çështja do të zgjidhej” pa pasur nevojë të shkonin në gjyq dhe se ata duhet ta dinë me siguri vetëm pas Ditës së Punës.

McGonigal, i cili është një nga ish-zyrtarët më të lartë të FBI-së që akuzohet për një krim, është deklaruar i pafajshëm për të dyja aktakuzat.

Asnjë hollësi e mëtejshme nuk u përfshi në urdhrin e shkurtër të gjykatës që përcaktonte procedurën e pranimit të fajësisë. Mund të riplanifikohet nëse nuk ndodh ndryshimi i pranimit.

Burimi: CNN