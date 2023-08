Keni mungesë hekuri? 4 simptoma që e tregojnë atë

Mungesa e hekurit ose mungesa e hekurit është një gjendje shumë e zakonshme, e shkaktuar nga nivelet e ulëta të hekurit në gjak, zakonisht për shkak të humbjes së gjakut p.sh. gjatë moshës riprodhuese të gruas për shkak të menstruacioneve ose për shkak të nevojave të shtuara gjatë shtatzënisë. Për këtë arsye, “viktimat” më të shpeshta të anemisë nga mungesa e hekurit janë gratë në moshë riprodhuese. Në çdo rast, mungesa e hekurit trajtohet në mënyrë natyrale nëpërmjet dietës, konsumimit të ushqimeve të pasura me hekur, por edhe me suplemente medicinale të hekurit.









Faqja zyrtare e organizatës britanike të shëndetësisë (NHS) informon se shkaqet e anemisë nga mungesa e hekurit ndryshojnë. Tek gratë, menstruacionet e rënda, që barazohen me humbje të mëdha gjaku, ose shtatzënia janë arsyet e zakonshme të mungesës së hekurit. Në shtatzëni, faktori kryesor që çon në anemi është dieta, e cila shpesh është “e varfër” me hekur. Burrat me mungesë hekuri, nga ana tjetër, janë një fenomen më i rrallë, që më së shpeshti i atribuohet kushteve të tilla si ulçera e stomakut, inflamacioni i zorrëve ose hemorroidet.

Natyrisht, çdo faktor tjetër që shkakton trupin të humbasë gjak mund të çojë në mungesë hekuri.

Simptomat e zakonshme të mungesës së hekurit përfshijnë ndjenjën e lodhjes dhe mungesës së energjisë, gulçim, palpitacione dhe zbehje.

Një test i thjeshtë gjaku mund të konfirmojë një problem me hekurin. Analiza e gjakut tregon nivelet e hekurit në gjak. Nëse nivelet e hekurit janë të ulëta, nivelet e ferritinës ka të ngjarë të jenë gjithashtu të ulëta (ferritina pasqyron nivelin e hekurit të depozituar në trup). Hemoglobina zvogëlohet edhe në gjak kur kemi mungesë hekuri, ndërsa masa totale e rruazave të kuqe të gjakut është më e vogël se normalja në anemi.

Nëse diagnostikohet mungesa e hekurit, është e mundur që mjeku të rekomandojë suplemente hekuri (në tableta ose ampula). Zakonisht, trajtimi zgjat rreth 6 muaj, por ju mund t’i merrni suplementet më pak ose më gjatë, në varësi të shkallës së mungesës që keni.

Këto suplemente, si produkte të tjera farmaceutike, mund të kenë efekte anësore. Ju mund të përjetoni diarre ose dhimbje barku, por është e rëndësishme të vazhdoni t’i merrni ato. Për të shmangur efektet anësore dhe për të siguruar një përthithje më të mirë, preferohet të konsumoni suplementet para ose pas vaktit tuaj, ndërsa një gotë me lëng portokalli natyral do të funksionojë gjithashtu për shkak të vitaminës C që përmban.

Përveç kësaj, është e mundur që mjeku të kërkojë analiza të përsëritura gjaku pas disa muajsh nga fillimi i trajtimit, për të monitoruar efektivitetin e tij dhe për të vendosur nëse do t’ju rekomandojë të vazhdoni trajtimin apo jo.

Megjithatë, suplementet e hekurit nuk janë zgjidhja e vetme për të përballuar aneminë, pasi ka praktika që mund t’i zbatojmë vetë. Për shembull, një faktor kryesor që përcakton nivelet e hekurit në gjak është dieta. Pra, duhet të vini re nëse në dietën tuaj ditore ka mjaft ushqime të pasura me hekur dhe nëse jo, të bëni ndryshimet përkatëse.

Për shembull, nëse doni të përfitoni sa më shumë nga hekuri që ofron ushqimi, mos anashkaloni të hani perime me gjethe jeshile, mish të kuq, fruta të thata si kajsi, kumbulla të thata dhe rrush të thatë, por edhe bishtajore (fasule, thjerrëza). Njëkohësisht, do të ishte mirë të shmangeshin ushqimet që nuk favorizojnë përthithjen e hekurit nga organizmi, si çaji, kafeja, produktet e qumështit, si dhe ushqimet e pasura me acid fitik, si drithërat.