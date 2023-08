Mesi dhuron spektakël në SHBA, argjentinasi “abonohet” me dygolshat

Në diellin e Majemit dhe në atmosferën e tifozëve amerikanë, Lionel Messi duket i rilindur. Argjentinasi ka gjetur formën e tij më të mirë dhe vijon të marrë prej dore ekipin e tij Inter Majemi në fazën tjetër të Kupës.









Këtë të hënë “viktima” e radhës e argjentinasit ishte Dallas. Me dy gola dhe një asist, Mesi i dha mundësinë ekipit të tij që të kalonte në raundin tjetër të Kupës pa saktësisë në gjuajtjet e penalltive.

Pas penalltive, skuadra e Inter Majemit ka fituar përballë Dallasit me rezultatin 3-5, aty ku Mesi ka shënoi i pari golin e skuadrës së tij dhe asnjë nga gjuajtësit e tjerë nuk e gabuan. Mes shënuesve nga penalltitë, ishte edhe Sergio Buskets që shënoi penalltinë e dytë.

Me 7 gola, Mesi renditet i katërti së bashku me Jozef Martinez, Luis Morgan dhe Rodolfo Pizarron. Me këto shifra, Mesi ka hyrë në historinë e klubit dhe është aktualisht golashënuesi më i mire i ekipit.

Me këtë formë, Mesi i ka vendosur vetës një tjetër objektiv për t’u bërë golashënuesi më i mirë I historisë i ekipit që zotërohet nga Dejvid Beckam. Vendin e parë në klasifikim e mban ish-sulmuesi i Napolit dhe Juventusit, Gonzalo Higuain me 29 gola me fanellën e Inter Majemit, i ndjekur nga Leo Kampana me 16 gola dhe Robert Tejlor me 8 gola.