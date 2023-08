Ndahet nga jeta në moshën 87-vjeçare regjisori i “The Exorcist” William Friedkin

Ka ndërruar jetë në moshën 87-vjeçare regjisori fitues i çmimit Oscar i filmave “The Exorcist” dhe “The Man from France”, William Friedkin. Regjisori vdiq në Los Anxhelos, konfirmoi gruaja e tij dhe ish-producentja Sherry Lansing.









Friedkin, i cili ishte një nga përfaqësuesit e brezit që në vitet ’70 ndryshuan formën e kinemasë hollivudiane me sipërmarrjet e tyre, historianët e filmit e quajnë “Regjisori i së keqes”.

I konsideruar si një nga talentet më të guximshëm dhe me ndikim të brezit të tij, Friedkin fitoi një çmim Oscar për regjisorin më të mirë për “Njeriu nga Franca” në 1972.

Ai gjithashtu u nominua për një Oscar për The Exorcist në 1974.

Ai njihet edhe për filmat: The Sorcerer (1977), The Brink’s Job (1978), Cruising (1980), The Man from Los Angeles (To Live and Die in LA, 1985), Jade, 1995, Rules of Engagement, 2000, The Hunted, 2003, Bug, 2006 dhe Killer Joe, 2011.