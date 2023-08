“Thanë se ndoshta do të vdisja”-Bëhet imazh i kopertinës së “Playboy”, gruaja ukrainase e cila humbi një sy gjatë luftës: Më ishte copëtuar nofulla, kisha plagë gjithandej..

Një gruaja ukrainase që humbi një sy gjatë bombardimeve bëhet imazh në kopertinën e ‘Playboy’

Irina Belotserkovets, u sulmua vetëm tre ditë pas fillimit të një pushtimi të plotë rus të Ukrainës.

Bashkëshorti i kësaj gruaje është ndihmës i kryebashkiakut të Kievit, Vitali Klitschko,

Gruaja në fjalë pozoi me një maskë sysh dhe bikini metalike.

Nëna e tre fëmijëve ishte duke shëtitur me makinë me fëmijët e saj nëpër një lagje në Ukrainë kur makina e saj u godit nga disa plumba.

Duke folur për Playboy për jetën pas sulmit, ajo tha: “Mjekët në Ukrainë thanë se ndoshta do të vdisja. Nuk isha dakord.”

Modelja dhe prezantuesja televizive u detyrua t’i nënshtrohej një operacioni të vështirë në një spital në Berlin dhe që atëherë është bërë një simbol i rezistencës në Ukrainë.

Gjatë operacionit, zonja Bilotserkovets humbi një sy dhe mbeti me një nofull të thyer dhe plagë të konsiderueshme në trupin e saj.

“Nuk ishte fjala për të ruajtur bukurinë time, ishte një çështje nëse do të jetoja apo jo.”-shprehet ajo

Zonja Bilotserkovets u shfaq në kopertinën e Playboy si pjesë e artikullit me titull “Gratë qëndrojnë të forta”, i cili ka në fokus rezistencën e grave ukrainase që janë plagosur gjatë luftës, por që nuk e kanë humbur etjen e tyre për jetë.

Duke folur për plagët e marra në sulm, ajo tha:

“Qepje, plagë, plagë gjithandej .Unë isha thjesht përbindëshi i Frankenshtajnit. Më ishte copëtuar nofulla, si një thupër. Unë nuk kam më një fytyrë të bukur, por pjesa tjetër e trupit tim është e bukur.”-përfundon ajo

Ukrainian woman who lost an eye during the shelling got on the cover of Playboy

Model Irina Belotserkovets came under fire just three days after the start of a full-scale Russian invasion of Ukraine, but despite all the tests, she became the face of the magazine. pic.twitter.com/VGmBJB4vbZ

— Oriannalyla (@Lyla_lilas) August 7, 2023