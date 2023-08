Depresioni pas lindjes, ja shenjat e para që shfaqen tek nënat lehonë! Mjekët tregojnë rreziqet që vijnë nga neglizhenca: Shkakton nervozizëm deri në mendime vetëvrasëse

Rreth 80% e grave përjetojnë simptoma të lehta të shqetësimit, ankthit, lodhjes, pagjumësisë pas lindjes të njohura zakonisht si ‘baby blues’. Këto simptoma kalojnë brenda një ose dy javësh dhe lidhen me ndryshimet hormonale pas lindjes.









Megjithatë, sipas ekspertëve 1 në dhjetë gra do të përjetojnë depresion pas lindjes në gjashtë muajt e parë pas lindjes dhe se kjo nuk është një dobësi e karakterit, por një ndërlikim i shtatzënisë dhe lindjes.

Në vend të ndjenjës së gëzimit me ardhjen e të porsalindurit, lehonia mund të paraqesë simptoma të tilla si shqetësim me shumë të qara, ankth, nervozizëm të fortë, përqendrim të dëmtuar, lodhje, pagjumësi ose gjumë të shqetësuar, ndjenja faji ose paaftësie tek nëna. Këto kontribuojnë në ndjenjën e mungesës së shpresës që më rrallë shoqërohet me ide vetëvrasëse ose manifestime psikotike.

Në një përqindje të madhe të grave, depresioni i paslindjes mbetet i padiagnostikuar. Megjithatë, përballja me të është një sfidë e madhe sepse ka të bëjë jo vetëm me shëndetin e nënës, por edhe me integritetin fizik dhe mendor të fëmijëve. Shumica e rasteve trajtohen me masa mbështetëse dhe psikoterapi , ndërsa përdorimi i antidepresantëve kërkohet kur çrregullimi konsiderohet më i rëndë. Edhe pse antidepresantët modernë të përdorur gjerësisht janë përdorur me sukses në miliona gra, zgjedhja e antidepresantit të përshtatshëm i lihet gjykimit të psikiatrit në bashkëpunim me nënën e informuar siç duhet.

Në këtë rast, ekzaminimi psikiatrik duhet të marrë parasysh shqetësimet e justifikuara për praninë e substancave psikotrope në qumështin e gjirit. Këtu duhet të kujtojmë se çdo shtatzëni në vetvete ka një rrezik 3-5% për anomali kongjenitale. Për më tepër, frika nga autizmi ose çrregullimi i hiperaktivitetit të deficitit të vëmendjes tek fëmijët e ekspozuar gjatë shtatzënisë ndaj antidepresantëve serotonergjikë nuk janë konfirmuar.

Theksohet se shtatzënia nuk mbron nënat e reja nga shfaqja e një çrregullimi mendor, përkundrazi periudha para dhe zakonisht pas lindjes e bën gruan shumë të prekshme, veçanërisht nëse ka faktorë predispozues. Prandaj, zbulimi i hershëm dhe trajtimi korrekt i depresionit pas lindjes ndihmon në uljen e barrës mendore të sëmundjes, kontribuon në destigmatizimin social dhe kontribuon në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijës dhe familjes.