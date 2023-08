E trishtë/ Ishte diagnostikuar me kancer gjiri, ndahet nga jeta aktorja e njohur

Një lajm i trishtë ka ardhur nga bota e artit. Aktorja e njohur britanike Anita Carey, ka ndërruar jetë në moshën 75-vjeçare.









Lajmin për vdekjen e aktores, e dha menaxherja e saj, e cila theksoi se 75-vjeçarja ishte diagnostikuar me kancer gjiri.

Carey luajti Brenda Summers, një viktimë e dhunës në familje, në katër episode, përpara se të kthehej në qytetin e Mançesterit 18 vjet më vonë për të luajtur rolin e Joyce Smedley-t të ngarkuar me borxhe nga viti 1996 deri në 1997.

Në vitin 1990, Carey u kthye në A Kind Of Living, ndërsa në 2007 luajti si Vivien March në BBC One’s Doctors për dy vjet. Në homazhin e tyre, llogaria zyrtare e Doctors X (ish Tëitter) e përshkroi atë si një “aktore të talentuar që i dha jetë personazhit të dashur”.

Roli i madh i Carey ishte ai i Susan Chambers në ‘Ëhatever Happened To The Likely Lads?’ në vitin 1973, në të njëjtin vit ajo u takua me bashkëshortin e saj të ardhshëm dhe aktorin tjetër Mark Ëing-Davey ndërsa luante Miss Heasman në shfaqjen teatrore në turne Butley.

Çfarë po ndodh? NATO vendos super aeroplanmbajtësen amerikane më moderne në Mesdhe

Lufta/ Rusia shpërthen në akuza të rënda ndaj Ukrainës: Po shet organe njerëzore në tregun e zi

Zbardhen detaje të reja nga ngjarja e rëndë në Vlorë/ Inxhinieri mbeti i vdekur vetëm me dy grushta, autori djali i anëtares së… (Emrat)

Një vit më pas, çifti u shfaq në një produksion të The Strange Case Of Dr Jekyll And Mr Hyde në Crucible Theatre, përpara se Carey të luante në produksionin Ëest End të Hobson’s Choice.