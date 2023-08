Ish-deputeti i PD-së denoncon skandalin në QSUT: Drejtoresha tender 380 milionë euro për të fshirë oborret, kontratat i marrin miqtë e qeveritarëve

Shefi i organizimit në PD, Klevis Balliu në një deklaratë për mediat akuzoi drejtoreshën e QSUT, Albana Fico se po shpërdoron fondet e Shëndetësisë.









Balliu tha se drejtoresha e QSUT po keqpërdor fondet e këtij sektori dhe taksapaguesve pasi ka miratuar një tender prej 380 milionë euro për të pastruar ambientin e Shëndetësisë.

Ndër të tjera ai tha se drejtoresha ka “skualifikuar nga tenderi 7 kompani për t’ia dhuruar firmës së Fiqiri Allmuçajt, i proceduar penalisht për “shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë””.

Deklarata e plotë:

Drejtoresha e QSUT, Albana Fico, pasi mbushi xhepat e Sadri Abazit me fonde të Shëndetësisë është rikthyer te duar të tjera ‘të ngrohta’ me të cilat ose ndan paratë, ose keqmenaxhon dhe bën rrush e kumbulla të ardhurat e sektorit dhe të taksapaguesve shqiptarë. Për prapaskenat e aferave të tenderave dhe fondeve në QSUT, Fico ka thirrur firmën “PASTRIME SILVIO” SHPK, të Fiqiri Allmuçajt. Bëhet fjalë për 380 milion lekë për të fshirë oborret e QSUT. Tenderi me objekt “Shërbim pastrimi i ambienteve të jashtme”, për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” i është dhuruar firmës së Allmuçajt.

Themi dhuruar, sepse 7 kompani jane skualifikuar nga kjo garë vetëm që fituesi të jetë Pastrime Silvio Sh.p.k, madje ndër to edhe oferta më të ulëta. Kjo shkelje fryn xhepin e Ficos dhe të Fiqos, por firon xhepat e qytetarëve, dhe eshte nje shembull i paster i asaj se kur vidhet në krye të vendit reaksioni zinxhir i hajdutërisë shkon, deri te pastrueset. Sipas raportimeve mediatike, Fiqiri Allmuça, ka qenë i proceduar penalisht për konsumimin e veprës penale te “shkeljes se rregullave te mbrojtjes ne pune” në vitin 2008, kur 2 punëtorë te firmës së tij u plagosën teksa po pastronin xhamat e një banke në Tiranë. Kompania Pastrime Silvio, ka marrë rreth 4 milionë euro tendera të dyshimtë në mungesë konkurrence në 3 vite. Kështu, edhe pse KPP ka kapur shumë herë në shkelje tenderat që fitohen nga kjo kompani, Fico nuk merr parasysh rekordet, por ka kriterere të tjera vlerësimi.

Abuzimet me fondet e shëndetësisë janë aty-aty me incineratorët, për nga vlerat monetare të përfituara në kurriz të qytetarëve. Ato janë një kërcënim direkt për jetën e publikut, me një qeveri që nuk do t’ja dijë për shëndetin e qytetarëve, por vlerëson çka duket jashtë e çka vidhet brenda. Ndërkohë, në spitale nuk ka aparatura për operacionet bazike, mjekët dhe infermieret largohen, sepse puna e tyre është e papërballueshme me rrogat dhe me gjendjen aktuale të shëndetësisë; kontratat dhe tenderat i marrin darovitësit dhe miqtë e qeveritarëve dhe drejtorëve, e me radhë.