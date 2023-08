Nga një format humori në tjetrin, kush janë dy aktorët e “Klanifornia-s” do t’i shohim së shpejti në “Portokalli”

“Klanifornia’’ programi televiziv i humorit i dha fund transmetimit për publikun shqiptar.









Ky format kishte një kasta të madh aktorësh të cilët me mbarimin e këtij projekti humoristik do të shohin për mundësi të tjera për të ushtruar talentin e tyre dhe për të qenë në kontakt me publikun.

Dy aktorët, Visjan Ukcenaj dhe Cubi Metkaj do t’i shohim sërish në ekran, kësaj here në një tjetër program humori.

Visjani dhe Cubi do të jenë shumë shpejt pjesë e “Portokallisë” në “Top Channel”, ndërsa s’dihet ende nëse do të zgjedhin role të reja, apo do të vijnë me të njëjtat role që kanë.- shkruan “Kryefjala”

Mbetet për t’u parë ç’do të bëhet këtë sezon të ri të “Portokallisë”, ndërkohë që s’kemi ende një konfirmim nga aktorët.