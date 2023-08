‘Oppenheimer’/ Filmi për Luftën e Dytë Botërore me fitimin më të madh në histori!

Premiera e film “Oppenheimer” që u lançua tre javë më parë ka arritur të shënojë një fitim masiv prej 552.9 milionë dollarësh në nivel global, duke e ngritur atë në nivelin më të lartë të të ardhurave për një film të fushatës së Luftës së Dytë Botërore në të gjitha epokat.









Kompania Universal Pictures njoftoi me krenari se ky film është pozicionuar si filmi me të ardhurat më të larta të vitit në Shtetet e Bashkuara.

“Oppenheimer” është një nga rrallët filmat biografikë që kanë arritur të shënojnë të ardhura të kalibrit të gjysmë miliardë dollarësh në skala globale, duke bashkuar radhën e “Bohemian Rhapsody”, “The Passion of the Christ” dhe “The Sniper”.

Kritiku i medias, Paul Dergarabedian, ka komentuar për CNN se “Oppenheimer” është një nga filmat më të suksesshëm dhe të lartë vlerësuar të stinës verore, i lëshuar nga një studi i madh, dhe ky film shërben si një shembull i përfekshëm i fuqisë së krijimit të filmave të madhështorë.

Ky film, me regji të Christopher Nolan, është bazuar në librin e nderuar me çmimin Pulitzer, “Prometheu Amerikan: Triumfi dhe Tragjedia e J. Robert Oppenheimer”, i autorëve Kai Bird dhe Martin Šervin, i botuar në vitin 2005. Përmes ngjarjeve të tij, si filmi ashtu edhe libri ofrojnë një panoramë të thellë dhe detajuese të jetës së shkencëtarit, si dhe ndërthurjen e tij me projektin Manhattan dhe ndikimin monumental të shpërthimit bërthamor në ngjarjet historike.