“Me the që s’ke me u nda, ke hy n ‘gjynah”- A është kënga e re e Dafina Zeqirit mesazh i hapur për Dj Geek?

Këngëtarja e njohur shqiptare Dafina Zeqiri ka paralajmëruar një projekt të ri muzikor.









Ajo ka zgjedhur që këngën e saj ta promovojë me një video në instagram ku artistja improvizon pjesë nga teksti.

Ajo çfarë ka bërë përshtypje është se Dafina duket sikur me rreshtat e saj po jep një mesazh lidhur me një romancë të mbyllur, rast ky që i përshtatet pikërisht statusit të këngëtares pasi ‘Daffi’ nuk ka shumë kohë që ka mbyllur marrëdhënien e saj me Dj Geek.

“Me the që s’ke me u nda, ke hy n ‘gjynah s’di a je tu e pa”- është refreni i këngës që dëgjohet në videon e publikuar nga këngëtarja në instagram.

View this post on Instagram A post shared by DAFINË MOJ (@dafina.zeqiri)