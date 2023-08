Sulmi vrasës i huliganëve kroat në Greqi, arrestohen 17 persona të dyshuar për ngjarjen, njëri tentoi të largohej nga Kakavija

Zhvillimet pas sulmit vrasës të ndodhur dje në Greqi, ku mbeti i vrarë 29-vjeçari Michalis nga huliganët e Dinamo Zagrebit, çuan në arrestimin e 17 personave.









Një person në Kakavijë konsiderohet, siç raporton media greke, Protothema, si pjesëtar i grupit që vrau 29-vjeçarin Michalis në New Philadelphia. Sipas mediave vendase, huligani kroat ka tentuar të largohet nga Greqia, por është ndaluar në kufi. E ndërsa ai fillimisht u fut, më pas u kthye në arrest pasi dyshohet se ishte i përfshirë në ngjarje. Dhe do të kalojë në zyrat e Drejtorisë për Luftën kundër Dhunës në Ambientet Sportive.

I riu që është pikasur në Kakavijë

Gjithashtu, shtatë kroatë janë të ndaluar në kufijtë e Evzones dhe po shqyrtohet përfshirja e tyre në sulmin vrasës me viktimën e sportdashësit të ri të AEK-ut.

Kujtojmë se më herët policia ka arrestuar nëntë kroatë, të cilët i ka pikasur në zonën përreth hotel “President” në Ampelokipi. Pak më vonë, në një përditësim më të ri, mësohet se dy nga 9 janë liruar, ndërsa të katërt janë arrestuar.

Njoftimi i mëngjesit i policisë greke për sulmin vrasës në New Philadelphia:

Duke iu referuar një incidenti të një sherri mes tifozëve të A.E.K. dhe Dinamo e Zagrebit, që rezultoi me plagosjen fatale të një personi dhe plagosjen e tetë të tjerëve, sqarohet:

Mbrëmjen e djeshme, e hënë, 7 gusht 2023, një grup prej rreth 100-120 tifozësh të Dinamo Zagrebit, së bashku me tifoz grek, u gjetën në Perissos. Tifozët e AEK-ut janë grumbulluar në zonën e gjerë, pasojnë incidente mes tifozëve të dy skuadrave, të cilët kanë hedhur flakë, kanë improvizuar zjarrvënie, sende, gurë, si dhe kanë përdorur edhe shkopinj të improvizuar.

Ngjarja ka ndodhur një orë e gjysmë pasi ekipi mysafir ka përfunduar stërvitjen dhe është larguar nga fusha, si dhe lojtarët të shoqëruar nga policia.

Në vendngjarje kanë mbërritur forca të shumta policie, të cilat kanë shuar përleshjen, ndërsa me shpejtësi kanë bllokuar dhe arrestuar gjithsej 98 persona të përfshirë në ngjarje.

Një hetim paraprak po kryhet nga Drejtoria e Sigurisë së Atikës, ndërsa hetimet për identifikimin e autorëve të tjerë dhe çdo aspekt tjetër të çështjes vijojnë intensivisht.

Goditja fatale e 29-vjeçarit Michalis nga huliganët me thikë karabite

Detajet e vrasjes së tifozit 29-vjeçar të AEK-ut, Michalis Katsouri, i cili ndodhi të hënën mbrëma në vendin ku ndodheshin huliganët e “Goditja” e Dinamos së Zagrebit është tronditëse, rasti i tij të sjell ndërmend tragjedinë me Alkis Kampanos rreth 1.5 vjet më parë.

Dhe kjo pasi 29-vjeçari fatkeq u godit me thikë, sipas asaj që raportoi SKAI, me një thikë tip karabit në arterien brachiale dhe kjo ishte goditja fatale. Të njëjtat burime raportuan se Michalis arriti të kalonte një distancë prej 100 metrash dhe më pas u rrëzua përtokë dhe përfundoi me gjakderdhje të madhe.

Më pas ai është dërguar në “Kryqin e Kuq”, pa u konstatuar dëmtime të dukshme në kokë. Menjëherë mjekët që e morën atë i dhanë CPR dhe bënë një betejë titanike për ta rikthyer. Sipas informacioneve, 29-vjeçari e ka marrë veten për pak kohë, por pak minuta më vonë ka humbur betejën.