U arrestua në Greqi për masakrën e Lushnjës, Gjykata e Janinës rrëzon ekstradimin e Laert Haxhiut!

I shumëkërkuari i drejtësisë shqiptare për masakrën e Lushnjes, në vitin 2017, nuk do të ekstradohet drejt Shqipërisë.









Kështu ka vendosur Gjykata e Janinës, e cila ka rrëzuar kërkesën e prokurorisë Shqiptare për ekstradimin e Laert Haxhiu.

Arsyeja se pse Laert Haxhiu do të qëndroje në burg, ka të bëjë me akuzën e largimit nga vendi i aksidentit dhe prishje të qetësisë publike, citon Ora News.

Pavarësisht vendimit për refuzim të ekstradimit, prokuroria themelore e Janinës pritet ta Apelojë vendimin në Gjykatën e Apelit, duke kërkuar ekstradimin e Laert Haxhiut në Shqipëri.

I kontaktuar në telefon nga “Ora News” avokati i Laert Haxhiut konfirmoi vendimmarrjen e drejtësisë helene duke u shprehur se beteja ligjore do vijojë në Apel deri në gjykatën e Lartë Greke.

Akuzat e prokurorisë shqiptare ndaj Laert Haxhiut

Laert Haxhiu, 31 vjeç, aktualisht është i arrestuar në Greqi i akuzuar edhe për masakrën e vitit 2017-ës ku u vranë Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha.

Ndërsa, Orges Bilbili, 33 vjeç dhe shok i Haxhiut, është i dënuar me burgim të përjetshëm për masakrën e 2017-ës, bashkë me Anterio Kaloshin, ndërsa Ardian Ahmetaj, 49 vjeç, aktualisht ndodhet në burg në Greqi, i arrestuar në 2020-ën, i dënuar me 11 vjet burg nga Gjykata e Athinës, për armëmbajtje pa leje në rrethana rënduese.