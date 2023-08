‘Ishte poshtëruese’/ Natalie Portman nuk mund ta falte burrin për tradhtinë me aktivisten 25-vjeçare

Natalie Portman dhe Benjamin Milipent i dhanë fund martesës së tyre pas 11 vitesh pasi aktorja zbuloi se burri i saj po e tradhtonte me një aktiviste 25-vjeçare.

Kur u bë e ditur tradhtia e të shoqit, ylli i Hollivudit u përpoq t’i jepte një tjetër mundësi martesës, por në fund nuk mundi ta “fshinte” atë që ndodhi.

Si rezultat, çifti u nda. Megjithatë, një burim nga mjedisi i tyre foli për US Weekly, duke deklaruar se Natalie Portman beson se ish-bashkëshorti i saj është penduar vërtet për veprimet e tij.

Sigurisht që vetëm kjo nuk mjafton për të rregulluar gjërat mes tyre. “Natalie nuk ka dyshim se Benjamin u pendua për atë që bëri. Ishte me të vërtetë, me të vërtetë poshtëruese ajo që i ndodhi asaj”, tha fillimisht burimi.

Natalie Portman and her husband Benjamin Millepied have separated after 11 years of marriage, Us Weekly reports. pic.twitter.com/866lwa6wGH

— Pop Base (@PopBase) August 7, 2023