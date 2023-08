Me shpata në duar/ Publikohet video e re e huliganëve kroatë të armatosur në grup në të cilën kryejnë sulmin vdekjeprurës!

Në videon e re të publikuar nga mediat greke, nga nata e sulmit vrasës nga huliganët kroatë të Dinamo Zagrebit në Greqi, që rezultoi me vrasjen e 29-vjeçarit Mihalis, dalin në dritë të tjera të dhëna.









Në videon e publikuar nga Star shihen huliganët kroatë të armatosur dhe duke ecur në rrugë, ndërsa është kapur marshimi i huliganëve drejt vendit të sulmit vrasës. Të veshur me të zeza dhe me shpata në duar, ata kaluan të gjithë itinerarin nga stacioni Perissos deri në stadium të pashqetësuar, duke pritur sinjalin për të sulmuar.

Shikoni videon:

Ora ishte një minutë pas orës 23:00. “Batalioni i sulmit” ishte vetëm pak metra larg stadiumit të Filadelfias së Re dhe mbante me vete vare, leva, shkopinj dhe madje edhe zinxhirë. Në videon e re, kornizë për kornizë regjistrohet rrjedha e huliganëve, pak minuta para sulmit të përgjakshëm.

Në video shihen më shumë se 100 burra, si një “batalion sulmi” i stërvitur, duke përparuar. Të gjithë janë të veshur me të zeza. Dy prej tyre kanë një helmetë, disa kanë kapuçin e këmishës lart, ose janë të veshur me xhaketë, gjysmën e fytyrës të mbuluar me maskë kirurgjikale. Megjithatë, shumë prej tyre i kanë fytyrat plotësisht të zbuluara dhe ecin të qetë për të mos u vënë re, derisa të arrijnë në pikën e sulmit.

Siç raporton Star, një minutë më vonë kamera regjistroi 7 oficerë policie me elektrik dore në duar dhe kamera që ndiqnin në mënyrë diskrete “skuadrën e sulmit” në të njëjtin vend. Por ata nuk mundën të ndërhynin dhe të parandalonin vrasjen e Michalis.

Huliganët komplotojnë, duke pritur sinjalin për të sulmuar

Gjithashtu, persona të veshur me të zeza shihen të mbledhur në një truall pranë vendit të përplasjes. Ata përgjojnë në heshtje, për të mos u vënë re. Tre minuta mbetën në këtë pikë para se të jepej sinjali për sulm .