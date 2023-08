‘Nuk do ta shoh më fëmijën tim të kthehet në shtëpi’! E ‘shkatërruar’ nga vdekja e djalit prej huliganëve kroat, nëna e 29-vjeçarit merr trjatim spitalor

Në gjendje të qëndrueshme dhe asimptomatike, në Klinikën e Kardiologjisë të Spitalit të Kryqit të Kuq, po vijon të trajtohet nëna e 29-vjeçarit Mihalis Katsouris, i cili humbi jetën pas sulmit vrastar huligan në Greqi.









“Ajo është me mjekim, do të vijë këtu për të vazhduar mjekimin dhe ne do t’i themi lamtumirën e fundit Mihalit tonë”, tha tezja e 29-vjeçarit duke folur për Star. Ajo shtoi, duke cituar fjalët e nënës së tij: “Ajo më tha: “Nuk do ta shoh më kurrë fëmijën tim të kthehet në shtëpi”.

Në të njëjtën kohë, babai i 29-vjeçarit theksoi se gjithçka që i intereson është gjetja e vrasësit të fëmijës së tij. “Fatkeqësisht fëmijët kanë humbur, fëmija im ka humbur dhe kam frikë se do të humbasin edhe më shumë. Dua t’i them lamtumirë fëmijës tim dhe më pas të flas”, tha ai teksa foli për Star.

Bëhet e ditur se kallëzime të rënda penale për një sërë krimesh të natyrës kriminale, ndër të cilat është krijimi i organizatës kriminale, janë ngritur ndaj 104 huliganëve, të cilët nën masa drakoniane sigurie u arrestuan në mëngjes nga policia. Në prokurori përfshihet edhe krimi i vrasjes nga pakujdesia ndaj 29-vjeçarit Mihalis, krim i cili megjithatë nuk është evidentuar nga organet e akuzës në këtë fazë të hetimeve.

Hetimi i Autoriteteve vijon me theks si për celularët e të akuzuarve të cilët janë konfiskuar ashtu edhe për analizat e materialit gjenetik dhe videot që vlerësohet se zbulojnë autorin e vrasjes brutale të mikut të AEK-ut.

Sipas informacioneve nga provat e rastit, deri më tani nuk është identifikuar arma vdekjeprurëse, ndoshta thikë, që i ka prerë fillin e jetës Mihalis. Megjithatë, thika të tjera janë identifikuar dhe po hetohen nga organet e ndjekjes.