Romani qe shkund nga përgjumja një shoqëri

Nga Mark SIMONI – (Ese rreth romanit “Zambaku i Kanionit”, e shkrimtares Eralda Baze)









Unë mendoj se ajo që e shquan veprën e shkrimtares së talentuar Eralda Baze nga romanet e tjerë, të shkruara prej autorëve aktivë të këtyre viteve, janë korpusi i dy pavionëve shumë të rëndësishëm: Raporti i njeriut me natyrën si një areal, si një abitat, si një skenë ku shkon jetën e vet, dhe që vetë njeriu duhet ta ruaj me çdo kusht. Dhe së dyti, në këtë roman hasen njerëz krejt me fate të veçanta, me histori interesante nga më të çuditshmet, me ndërlikime linjash të habitshme, që e dimensionojnë veprën në një hapsirë më të madhe se sa çështë shkruar e thënë.

PJESA E PARE

Gjithë galerinë e përsonazheve, ndër më interesantët (dhe tipikë e atipikë njëkohësisht), romancierja Eralda Baze i ka punuar me një kujdes të jashtëzakonshëm, duke patur po të njëjtën filozofi që ka Rembrandi me figurat e tij, (ku ndriçon pikërisht anët e forta të tyre karakteriale, me të kuqen dhe të zezën e tij), për tua bërë të shqueshëme tiparet, që transmetojnë impresion karakterial.

Eralda Baze ka thirrur në punën e saj tërë flotën e dijeve, studime të thella të psikologjisë dhe psikiatrisë, dijet mbi karakteret, mbi karakteropatët dhe sociopatët, ka kërkuar në leksikun e madh për të lexuar profilet karakteriale, ka përdorur sociopsikologjinë dhe sociopatinë, dhe na ka dhënë aq të vërtetë dhe të ndriçuar figurat që mbushin anë e mbanë romanin.

Spektri i këtyre njerëzve, që sillen në teatrin e subjektit të këtij libri, është i gjërë, i pa fund, që nga njëra anë e ngjyrave dhe deri në anën tjetër, që nga më të ndritshmit dhe deri tek më të errët, secili i dallueshëm dhe i veçantë, secili me leksikun dhe stilin e tij të të folurit, çdo njëri i ndryshëm për nga karakteri dhe psikologjia që ka.

Shkrimtarja e talentuar Eralda Baze ka daltuar linja lidhjesh të ndërlikuara, njerëz me histori të rastësive, jetë njerëzish të imponuar nga stili funksional i shoqërisë, karaktere të devijuara nga rrethana pragmatike (qëllimi justifikon mjetin), kriminelë të lindur, të formuar apo të shtytur nga situata të imponuara, tipologji të karaktereve të deformuar, zëri qytetar dhe shqetësimi intelektual i një arkitekteje, transformimi fatal i të shoqit, burri i dhunshëm dhe gruaja e tij viktimë e situatës, kontrabandistë, zyrat mbushur tej e mbanë me injorantë arrogantë dhe fodullë, lulëzimi grotesk i grave me pasuri, gratë fatkeqe dhe burrat bastardë e arrogantë që drejtojnë shoqërinë dhe moralin drejt prostitucionit dhe të gjitha mënyrave më të zeza të pasurimit, karriera tronditëse e pjesës më të errët të shoqërisë, prodhimi i servilëve, konformistëve dhe të paaftëve (që e lidhin destinin e tyre vetëm me lekun dhe me asnjë të mirë morale) parabola e jetës së dështuar të shumkujtë që nuk bën kompromis të karakterit me ligësitë shoqërore.

Dhe larg nga “tërë kjo rrëmujë dhe rrëmet” i jetës së zhurmshme të vendeve urbane, është natyra e virgjër me njerëzit e mirë e të brishtë, të bukur shpirtërisht e moralish, ku në abitatin e tyre romancierja jonë Eralda Baze ka vënë një familje delikate dhe mikpritëse, që mundohet të strehojë e të ndihmoje me sa të mundet, me shpirt gratë dhe fëmijën nga rreziqet që iu kanosen dhe i kërcënojnë.

Kjo patjetër ka qenë një punë e mundimshm e shkrimtares, me përsonazhe individuale, me këtë galeri ngjarjesh dhe tipash, secili i skalitur me dalta të ndryshme. Dhe kur një vepër ka aq shumë përsonazhe të punuar aq mirë artistikisht dhe psikologjikisht, ajo është për tu lavdruar dhe përshëndetur, mbasi tërë kjo kolanë karakteresh mbanë ndezur, zhvillon, prodhon dhe i jep energjinë e vet pikërisht subjektit të veprës, i cili nuk ngrihet dot në dramë pikërisht pa qenë këto përsonazhet që sillen e bubrrojnë në këtë teatër dramatik.

Njerëz me fate të ndërlikuara, të ndërlidhura, përsonazhe rrethanash të jashtëzakonshme, ngjarje të kithta që i ngrenë apo i rroposin historitë individuale, tipa të fortë dhe qenje të dobta që kanë rënë në situata nga të cilat s’dalin dot, qenje të brishta, apo monstra të errta, tërheqin karrocatën e historive të këtij libri të ngjeshur, impresionant, imponues, të fortë dhe të egër, që ka misionin të lëvizë diçka në këtë shoqëri të përgjumur, me energji të fjetura, me tendenca herë herë të liga. Nga pikpamja moraliste, ky libër ka në mënyrën më të thuktë, më të drejtpërdrejtë, ballafaqimin, përplasjen, kacagjelimin më të fortë të së mirës me të keqen. Kjo vepër është shkruar me nota të forta si opuset, thënë me dinjitet dhe art, me një estetikë të përsosur.

PJESA E DYTE

Ky roman, e them pa mëdyshje se është ndoshta libri më i realizuar këto tridhetë vite, përsa i përket ngritjes së një kauze, insistimit për ta bërë shqetësim kolektiv, dëmtimin e natyrës dhe të ekosistemit, për të denoncuar me gishtin akuzues të gjithë kordonin shoqëror, politik dhe zyrtar të abuzuesve, për të ngritur si misionare zërin për të shpëtuar atë që vendi ka më të mirën dhe më të bukuren e vet, natyren. Eralda Baze është një misionare e paepur, pa kthim mbrapa, që me zërin e saj nervoz, (të vënë në rreshtat e kërij libri, që unë mendoj se është një manual për kanionet), me zërin letrar dhe artistik, (si dy regjistra me të cilët ajo ka gjetur mënyrën për tu shprehur), thotë më shumë se sa të gjitha shoqatat e mjera të ambientalistëve.

Të gjithë duhet ta kuptojnë se njeriu është kujdestar dinjitoz i natyrës, por kurrësesi pronar i saj. Që nga teologët e parë e deri më sot, dihet se natyra është pronë e Zotit. Ai dhe vetëm ai e rropos, krijon vullkanet, lumenjtë, tërmetet, pyjet, i harlis dhe i shumon, dhe njeriu vetëm sa bubrron mbi të, përfiton nga ajo, por kurrësesi s’ka akses ta dëmtojë, aq më tepër për fitimet meskine të tij. Njeriu kujdeestar, Zoti pronar. Kjo ndoshta është dhe mësimi i parë që lexuesi kupton nëpërmjet rreshtave të romanit.

Të hapim një parantezë me disa nga dijet fillestare që njerëzimi mbanë mend në raport me ruajtjen e kafshëve dhe natyrës në përgjithësi.

Njeriu që lëndon kafshën, e humb dinjitetin e tij njerëzor, thuhej në moralin e librave të shenjtë. Ndërsa Tomas Da Quini (ndjekësi i teorive aristoteliane), tregon se të krishterëve të parë iu ndalohej vizita në Coloseo, mbasi aty kishte shfaqje me kafshët, gjak dhe pamje të rënda në dëm të kafshëve. Ndaj qe e ndaluar. Ja cfarë shenjtërie i jepej kafshës dhe natyrës së gjërë. Kur flasim për kafshët kemi folur për ndjesinë ndaj natyrës, sepse siç thotë Plutarku, kur ke prerë një pemë të shëndoshtë të pyllit ke bërë aq gjak sa të kishe vrarë një dre të rrallë.

Cicëroni na përshkruan një skenë kur elefantët e futur nëpër kafazë të mëdhenj dhe të zbritur në arenë, (arena vjen nga latinishtja që do të thotë “Rërë që thith gjak”), elefantët filluan nga dëshpërimi i kafazëve, tu bien trompave të feçkave të tyre. Turma e njërëzve që kishin ardhur për shfaqjen, u prekën aq shumë sa u rrebeluan, dhe kërkuan mëshirë për kafshët. Kjo ka qenë ndër revoltat e para të kalendarit të ambientalistëve.

Ndërsa Platoni kur flet për pyjet, lumenjt, natyrën e virgjër shkruan aq bukur, se Qënia që ka shpirtë, ka detyrimin dhe është e vetmja që ka mundësinë dhe përgjegjësinë për të vëzhguar e ndihmuar ato që s’kanë shpirt. Ndërsa filozofët si Lukreci, Empedokli kanë insistuar vazhdimisht se njeriu është pjesë e natyrës, jo si përgjegjës zotrues por si pjestar.

Gjithashtu dhe në filozofinë orientale kemi filozofin Averroesi që thotë se “Bota natyrale është gati një vepër arti- vepër arti ku shikohen duart e Zotit”.

Dhe pikërishtky libër i të talentuares, romancieres Eralda Baze, është zëri mistik dhe i thellë i kanioneve, është një doracak shëtitës në çdo cep të shoqërisë , (atje ku ka ndërgjegje), është një platformë përndritëse që iluminon mendjet e njerëzve që duhet ta duan e mbrojnë natyrën, është një kauzë, ndër më të shenjtat, është një vokacion i epërm kolektiv, është një proklamatë e shpallur me forcën e shpirtit, është një destin që duhet mbërritur, është një ndër misionet më të mëdha që njerëzimi duhet t’i vërë pikësynim vetes. Ndaj Eralda Baze duhet të duartrokitet gjatë, aq gjatë sa misioni i saj të përmbushet.

(Shkrim i botuar në “Gazeta Shqiptare” Print)