A keni fjetur me orë të tëra në fundjavë? Shikoni se si ndikohet shëndeti i zorrëve

A është fundjava më në fund një mundësi e mirë për të fjetur më shumë? Edhe pse kjo pyetje e veçantë e gjumit është analizuar gjatë nga një sërë studimesh, ajo më e fundit nga King’s College në Londër ka një përgjigje që ndoshta do t’i zhgënjejë ata që shijojnë gjumin e tepërt në ditët jo pune ose mund të flenë pak më shumë, duke zbuluar një korrelacion interesant.









Sipas provave më të reja në zhvillim, modelet e çrregullta të gjumit nga ditët e javës deri në fundjavë në fakt mund të rrisin bakteret e dëmshme të zorrëve të lidhura me obezitetin, sulmet në zemër dhe goditjet në tru. Më konkretisht, 90 minuta gjumë shtesë janë të mjaftueshme për të prishur orën e brendshme të trupit tonë, duke ndikuar në një sërë funksionesh nga sistemi ynë imunitar deri tek sistemi ynë tretës, sipas shkencëtarëve.

Në këtë program më të madh ushqimor në vazhdim të këtij lloji, ZOE Predict vlerësoi 934 subjekte të shëndetshëm që flinin të paktën shtatë orë në natë. Hulumtimi shqyrtoi një sërë mostrash – gjakun, jashtëqitjen dhe mikrobiomën e zorrëve – si dhe leximet e glukozës, duke krahasuar mostrat e atyre që kishin një rutinë të qëndrueshme të gjumit me ata që mbanin një orar më të çrregullt pushimi.

“Gjumi është një shtyllë kryesore e shëndetit dhe ky hulumtim është veçanërisht në kohë duke pasur parasysh interesin në rritje për ritmet cirkadiane dhe mikrobiomën e zorrëve. Siç kemi vërejtur, edhe një ndryshim prej 90 minutash në kohëzgjatjen e gjumit mund të favorizojë bakteret e dëmshme në mikrobiomën e zorrëve, të cilat shoqërohen me rezultate të pafavorshme shëndetësore”, thotë Kate Bermingham nga King’s College.

Më shumë orë gjumë në fundjavë, në krahasim me orarin normal të zgjimit të ditëve të javës, lidhet me cilësinë e dobët të dietës, obezitetin, sulmet në zemër, goditjet në tru, diabetin dhe rreziqet kardiovaskulare, sipas përfundimit përfundimtar të studimit. Përveç kësaj, u vu re se ata që pushonin më shumë orë kishin më shumë gjasa të konsumonin pije me sheqer dhe të hanin më pak fruta dhe arra.

Por ka një mënyrë për të mbrojtur shëndetin tonë duke rregulluar kohën e gjumit: “Duke mbajtur modele normale të gjumit, duke stabilizuar kohën e zgjimit dhe kohën e të shkuarit në shtrat, ne mund të favorizojmë lehtësisht shëndetin e zorrëve” përfundon Dr. Sarah Berry nga King’s College.