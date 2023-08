Conference League/ Partizani përmbys Valmierën në Letoni, të kuqtë ‘asist’ nga kundërshtarët

Partizani fitoi 1-2 me Valmierën në Letoni, për ndeshjen e parë në turin e tretë të Conference League. Kampionët e Shqipërisë iu falën dy gafave të vendasve në pjesën e dytë, për të marrë një rezultat të favorshëm për të kaluar në play-off e këtij kompeticioni.









Ndeshja nisi në ekuilibër, me skuadrat që nuk kërkuan të rrezikonin. Me kalimin e minutave, vendasit e Valmierës morën lojën nën kontroll, duke zhbllokuar gjithccka në minutën e 27-të.

Gustavo Silva nga rreth 20 metra befasoi Qirkon në portë me një të majtë të fortë, që u ndal në katërkëndëshin e vlonjatit. Vijimi i lojës i pa “Demat” të nervozuar, me Carën, Atanaskoskin dhe Mehmetin që u ndëshkuan me kartona të verdhë. Pjesa e parë u mbyll 1-0 për letonezët.

Fraksioni i dytë i lojës pa të kuqtë me tjetër fytyrë, teksa trajneri Zekic hodhi në fushë Maguette. Në minutën e 58 ishte Tedi Cara që barazoi ndeshjen, pas një gafe të mbrojtjes vendase. Me barazimin e gjetur, Partizani shtoi ritmin dhe gjeti avantazhin me Rrapaj në minutën e 78. Një e djathtë nga jashtë zone u ndal në rrjetë, kjo edhe pas rrëzimit të pafat të portierit.

Minutat në vijim panë kampionët e Shqipërisë të administronin lojën, duke marrë një fitore të vyer. Tanimë ndeshja e radhës mes këtyre dy skuadrave do luhet në 17 gusht më 20:00 në “Elbasan Arena”, për të mësuar skuadrën që do kalojë në play-off e Conference League nga ky çift.