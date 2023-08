“Hakmarrja” ruse: Ukraina përgatitet ndërsa Kremlini shton sulmet në zonat e humbura

Rusia po intensifikon sulmet e saj në rajonin verilindor të Kharkiv të Ukrainës, pasi synon të rimarrë territorin që humbi gjatë kundërofensive mahnitëse të Ukrainës vjeshtën e kaluar.









Me Ukrainën që po shtyn tani në frontin jugor, ku Kievi ka çliruar vendbanime dhe ka shkatërruar logjistikën ruse, forcat pushtuese të Kremlinit po synojnë qytetin e Kupiansk, një qendër e rëndësishme logjistike në rajonin e Kharkiv.

Ofensiva e ripërtërirë ruse vjen pasi luftimet në lindje të Ukrainës janë zhytur rëndë në një luftë rrënimi, me të dyja palët që luftojnë për të arritur përfitime të mëdha. Kundërofensivat e Ukrainës përballen me pozicione shumë të fortifikuara ruse, ndërsa forcat e Moskës nxjerrin mësime nga një zhdukje totale shtatorin e kaluar, kur Ukraina sulmoi rajonin e Kharkiv. Dhe mes ngërçit të rëndë në jug dhe lindje, trupat e Kremlinit po lëvizin drejt një sulmi të madh në verilindje.

“Rusët po synojnë të rimarrin rajonin e Kharkivit për t’u hakmarrë për humbjen e tyre atje vitin e kaluar”, i tha POLITICO Serhii Cherevatyi, zëdhënës i Komandës Lindore të Forcave të Armatosura të Ukrainës. “Por ne jemi gati, i dimë planet e tyre, kemi ndërtuar një linjë të fortë mbrojtjeje. Plus, atje rusët do të përballen me një ushtri nën komandën e një prej gjeneralëve më me përvojë ukrainase – Sirskiy.

Komandanti i Forcave Tokësore të Ukrainës, gjenerali Oleksandr Sirskiy, ishte pas suksesit të shpejtë ukrainas të vitit të kaluar në rajonin e Kharkiv, ku i shtyu pushtuesit rusë në një kundërsulm rrufe. Fronti rus u shemb brenda disa ditësh dhe qytetet duke përfshirë Kupiansk u kthyen nën kontrollin e Ukrainës.

Por në 24 orët e fundit Rusia ka kryer 16 sulme ajrore dhe ka bombarduar pozicionet ukrainase 559 herë në frontin verilindor, tha Cherevati. Rusët sulmuan katër vendbanime në rajonin e Kharkiv, dy fshatra në rajonin e afërt të Luhansk dhe tre në rajonin e Donetsk. “Armiku u përpoq të sulmonte edhe pozicionet e forcave të mbrojtjes. Tre sulme ndodhën në drejtimin Kupiansk”, shtoi ai.

Bombardimet e intensifikuara ruse i detyruan autoritetet rajonale të Kharkivit të konsiderojnë evakuimin e më shumë se 11,000 njerëzve nga 53 vendbanime në vijën e frontit, tha Oleh Synegubov, guvernatori rajonal i Kharkiv. Ditën e fundit, Rusia ka bombarduar masivisht zonat e populluara të rretheve Bohodukhiv, Kharkiv, Chuhuiv, Izyum dhe Kupiansk duke përdorur bomba ajrore të drejtuara dhe armë të tjera.

Deri më tani, shtoi Synegubov, sulmet ruse nuk kanë dhënë ndonjë sukses në rajonin e Kharkiv.