Koronavirusi po përhapet me shpejtësi në Azi/ Ekspertja: Do të kemi nevojë për një dozë të re vaksine në vjeshtë

Shkencëtarët janë gjithnjë e më të shqetësuar për llojin e ri të koronavirusit që është identifikuar me emrin “Eris” dhe po përhapet me shpejtësi në Evropë dhe Azi.









Ish-zëvendësministrja e Shëndetësisë, Mina Gaga, theksoi për ERT-në greke se duhet të mendojmë se koronavirusi është ende mes nesh, por shifrat nuk janë alarmante.

Zonja Gaga shprehu besimin e saj se do të kemi nevojë për një dozë të re të vaksinës së koronavirusit në vjeshtë, ashtu siç kemi për gripin. “Ne presim të gjitha udhëzimet si nga Komisioni Kombëtar ashtu edhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë”, theksoi ajo.

Sipas raportit javor epidemiologjik të EODY, ka një rritje të pozitivitetit të mostrave për SARS-CoV-2 dhe të shtrimeve në spitale.

11% e rasteve SARS-CoV-2 janë për shkak të nënvariantit të ri Eris dhe rastet e regjistruara deri më sot janë 41, të gjitha nga Kreta. Rezultate priten edhe nga rajone të tjera.

Raporti në detaje

Virusi SARS-CoV-2 – Infeksioni COVID-19: Pozitiviteti në të gjitha mostrat e testuara tregoi një rritje krahasuar me javën e kaluar. Numri i pranimeve për COVID-19 (n=469) tregoi një rritje nga java e kaluar dhe një rritje 78% nga numri mesatar javor i pranimeve të reja gjatë 4 javëve të mëparshme. Numri i intubimeve të reja (n=8) tregoi një rënie në krahasim me javën e kaluar dhe një rritje 33% krahasuar me numrin mesatar javor të intubimeve të reja gjatë 4 javëve të mëparshme. Numri i pacientëve të intubuar me infeksion COVID-19 është 18. Ka pasur 22 vdekje me një moshë mesatare 86 vjeç (varg 69-97 vjeç).

Në 11% të mostrave të SARS-CoV2 nën-varianti i ri Eris

Javët e fundit të gjitha shtamet e sekuencuara i përkisnin nënvarianteve Omicron BA.2 dhe BA.5, ku mbizotëronte BA.2. Nënvarianti më i shpeshtë BA.2 ishte XBB.1.5 (77%), i ndjekur nga XBB.1.16 (11%) dhe EG.5.1 (11%).

Lidhur me nënvariantin e ri të shtamit Omicron EG.5.1, i cili është përcaktuar si një nënvariant i shqetësimit epidemiologjik nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, të dhënat aktualisht qëndrojnë si më poshtë: a) nuk ka asnjë tregues që shkakton më të rënda sëmundje

b) në Mbretërinë e Bashkuar rritja e nënvariantit specifik në muajin e fundit u shoqërua me rritje të sëmundshmërisë në komunitet c) gjithsej 41 mostra pozitive të nënvariantit EG.5.1 janë regjistruar në Greqi me një data e marrjes së mostrave nga data 31/5 deri më 27/7 d) nga rezultatet e analizës gjenomike, 94% lidhet me mostrat e dërguara nga Laboratori Virologjik – PEDY i Kretës. Priten rezultatet e analizave të mostrave nga pjesa tjetër e vendit.

Mbikëqyrja e ngarkesës virale në ujërat e zeza komunale tregoi një rritje të qarkullimit të virusit SARSCoV-2 në 9 nga 10 zonat e testuara.