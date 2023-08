Aktorja shumë e dashur për publikun shqiptar, Delinda Disha është bërë nënë për herë të dytë.









Lajmin e ka bërë të ditur vetë Delinda me anë të një postimi në Instagram, ku shfaqet ajo me të voglin e saj, nga fotoja kuptojmë që i porsalinduri është pagëzuar me emrin Kostandin.

“10.08.2023”-Mire se erdhe KOSTANDIN”-shkruan aktorja në foton e postuar.