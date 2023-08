“Nuk e prisja të arrestohesha”/ Fredi Beleri intervistë nga burgu: Rama u acarua se Himara e bojkotoi, ai nuk e kapërdin dot që…!

Nuk dihet nëse e thotë për politikë, por Fredi Beleri i zgjedhur në krye të Bashkisë së Himarës në 14 maj, thekson se do të ulet një ditë në zyrën ku e votuan qytetarët e tij. “Kam besim se vullneti i popullit të Himarës do të lexohet” pohoi ai në një intervistë me shkrim për Lapsi.al, nga spitali i burgut në Tiranë.









Natyrisht, në kushtet e paraburgimit është e pamundur që një gazetar të takohej me të intervistuarin, prandaj redaksia jonë ia dërgoi pyetjet përmes avokatit Bledi Dumani (faksimilet poshte).

Ato u hartuan pasi SPAK shpalli se e kishte shpënë dosjen e tij në gjykatë, i bindur për fajësinë e kreytarit të zgjedhur të Himarës, për blerje votash. “Rezulton se është e provuar tej çdo dyshimi të arsyeshëm që i pandehuri Dhionisios Alfred Beleri i ka ofruar shtetasit Arsen Rama shumat monetare prej 50 euro për çdo person që do të gjente Arseni, që do votonte për Belerin si kandidat për kryetar të Bashkisë Himarë” thuhet në dokumentin e prokurorisë së posacme. Natyrisht i burgosuri i mohon këto fakte, flet për prova të manipuluara nga prokuroria e Vlorës dhe e lidh arrestimin e tij me dështimin e mitingut të Partisë Socialiste në Himarë kur Edi Rama shkoi aty para zgjedhjeve. Ai përgjigjet gjithashtu edhe për akuzat se ka përdorur zyrtarët grekë për të intimiduar votuesit emigrantë apo për natën kur i vunë prangat “në flagrancë”…

Lapsi.al-Si e kujtoni momentin e arrestimit dhe a e prisnit atë?

Fredi Beleri-Nuk e prisja të arestohesha. Une isha në fushatë me miqtë e mi dhe ndryshe sa thuhet në media nuk ka pasur flagrancë në kuptimin e ligjit. Unë isha në një restorant duke darkuar dhe sa dola bashkë me avokatin dhe një kushuririn tim që ka biznes në Himarë na ndaloi policia. Policët që më ndaluan nuk kishin dijeni për arsyen e ndalimit tim .

Lapsi.al-Në mitingun e PS në Himarë Rama i’u sulmoi egersisht. A parandjetë çdo vinte pas kësaj?

F.B.-Rama më sulmoi egersisht nga Himara pasi u acarua kur pa se nga votuesit Himariotë nuk kishte pjesemarrje në mitingun e organizuar nga Partia Socialiste. Mitingu u shty një orë deri sa erdhen autobuza nga Selenica dhe Vlora për të mbushur sheshin. Kryeministri nuk mundi të pranonte që për vjedhjet e pronave , ndërtimiet pa leje, abuzimin me tenderat dhe pronen publike populli i Himares i kishte kthyer krahët. Kryeministri në atë miting tregoi disa nga komplekset e tij dhe tregoi gjithashtu që nuk e pranon demokracinë, mendimin ndryshe dhe as ka respekt për kundërshtarin.

Lapsi.al-Në qarqet pranë qeverisë thuhej se ju përdornit influencen tuaj tek autoritetet greke për të intimiduar emigrantet shqiptarë se po të mos vinin të votonin do kishin probleme me dokumentacionin. Madje kryeministri në emisiionin “Opinion” përmendi me emër persona që punonin për ju si Napolon Çakalli dhe Spiro Koka…

F.B.-Eshtë e vërtete që kam bërë fushatë në qytetet kryesore të Greqise ku ka Himariotë rezidente. Kam bërë një fushate pozitive me program dhe pa sharë apo shantazhuar njeri. Greqia është një shtet demokratik dhe nuk ka ndermarrë asnje veprim te tillë ndaj askujt për asnjë arsye. Në Greqi ka bërë fushatë normale Partia Socialiste e Himares psh.Z.Klosi , Z.Damian Gjiknuri dhe funksionarë të Partisë Socialiste Himarë. Kanë bërë fushatë në situate krejt normale. Problem për ta ishte që në mitingun elektoral tonin u grumbulluan 1000 persona nga Himara, ndërsa në të tyren kishin jo me shumë se 150 votues Himariotë. Historia e presioneve për dokumenta greke janë shpifje të Ramës për të justifikuar veprimin e 12 Maj-it (dita kur u ekzekutua arrestimi i kandidatit të opozitës- shënimi i Lapsi.al).

Lapsi.al-A ka pasur lidhje prtitja që i bëtë kryeministrit Micotaqis në Himarë me sulmet që erdhën më pas?

F.B.-Nuk besoj se ka pasur lidhje, por siç e thashë Rama nuk e kapërdin dot që për Micotaqis u grumbulluan aq shumë njerëz në Himarë ndërsa në mitingjet e tij vijnë vetëm patronazhistë, administratë dhe të grumbulluar me autobuza nga qytetet e tjera.

Lapsi.al-Si e njihni Arsen Ramen, prej të cilit ndodheni në qeli, sepse i’u denoncoi për blerje votash

F.B.-E kam njohur si një peshkatar në Himarë, njeri me halle, që kishte pësuar një fatkeqesi familjare. Unë personalisht i jam gjendur pranë, por fatkqësisht ai është një vegel e manipuluar në duart e pushtetit.

Lapsi.al-Nga aq sa ka pretenduar policia ju keni inkurjauar blerjen e votave…Ju e keni nxitur me telefona mikun tuaj Pandeli Kokaveshin t’a takonte, peshkatarin Rama, njeriun që donte të shiste votat…

F.B.-Nuk eshte absolutisht e vertete. Nuk ka asnje provë për këtë dhe mesa di dhe kam marre dijeni dhe me vonë, as për Pandeli Kokaveshi nuk ka provë se ka dhenë lekë.

Lapsi.al-Ju e mohoni ekzistencën e provave, por pas telefonatës suaj Pandeli Kokaveshi u takua me Arsen Ramën dhe ky denoncoi 400 mijë lekët e mara për 13 vota….A nuk është kjo një provë e fortë kundër jush?

F.B.- Jo, nuk ka asnjë provë se është dhënë kjo shumë prej 400 mijë lekësh e pretenduar nga Arsen Rama. Arsen Rama ka dorëzuar në prokurori një shumë prej 400 mijë lekësh të nesërmen e ditës që ai pretendon se ka ndodhur ngjarja dhe jo në moment. Mbi ato lekë nuk ka gjurmë gishtash as të miat as të Z.Kokaveshi.

Lapsi.al-A fitohej dot Himara duke lujatur pastër? Pra kur dihet që partia në pushtet përdor të gjitha format, a mund të konkurohet ajo pa bërë të njëjtën gjë ?

F.B.-Ne luajtem paster, fituam pastër dhe do të qeverisim pastër. Përballë nesh u rreshtuan gjatë zgjedhjeve për fat të keq segmente nga me të korruptuarat e shtetit duke nisur nga policia deri te administrata e Bashkisë Himarë dhe funksionarë publikë nga Tirana, punonjës të ASHK, Ministrisë së Turizmit etj.

Lapsi.al-A mendoni se Athina ka bërë aq sa duhet, apo ndiheni pak i tradhëtuar?

F.B.-Jo nuk ndihem i tillë. Besoj se Athina ka kërkuar të zbatohen në rastin tim parimet themelore të të drejtës dhe parimet themelore të një shteti anetar të NATO-s. Jam I bindur se Athina zyrtare do te bejë çeshte e mundur që kjo çështje të zbardhet dhe të gjykohet drejtë. Ne çeshtjen time janë shkelur shumë parime bazë të së drejtës dhe ka në menyrë te përsëritur shkelje të ligjit apo deformim të tij prej gjykatave.

Lapsi.al-Po cilat janë sipas jush këto shkelje ?

Mund t’ju them pa hyrë në detajet të cilat do ti takojnë ndoshta një procesi më të gjatë se në dosjen time ka të paktën 2 dokumenta të falsifikuara prej Prokurorisë Vlorë që kanë ndikuar shumë që unë të ngelem në paraburgim. Gjithë procesi penal që nga fillimi, që nga momenti i arresitimit, gjoja në flagrancë e deri te vendimi për masën e sigurimit të Z.Kalaja (Florian Kalaja, gjyqtari që morri vendimin për burgosjen-Shënim Lapsi.al) janë të pabazuar në prova dhe fakte.

Psh.Z.Kalaja ka zbardhur në vendim rrethana të pavërteta dhe ka pasqyruar në të fjale që unë as nuk i kam zënë në gojë. Për fat të mire këto seanca janë të rregjistruara audio dhe këto qe pretendoj jane te provueshme. Në dosje më kanë depozituar një dëshmi penaliteti të fallsifikuar që gjykatat e morën për të mirëqene . Ky eshte një skandal i drejtesisë shqiptare. Mua po më mbajnë në paraburgim me dokumenta të falsifikuara, vetëm e vetëm që të mos marr detyren e Kryetarit te Bashkisë Himarë.

Lapsi.al-A mendoni se Fredi Beleri do të betohet një ditë si kryebashkiak, apo sot kjo duket më e largët se para 14 majit

Po. Kam besim se vullneti i popullit të Himarës do të lexohet. Ne demokraci të gjitha pushtetet burojnë nga populli dhe janë në shërbim të tij. Nëse do të ndodhte ndryshe do të vërtetohet se nuk jetojmë në një shtet të së drejteës dhe se drejtesia është e komanduar nga pushteti politik.

