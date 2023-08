“Përgjegjësit duhet të gjenden dhe të burgosen”/ Momente kaosi në Oxford Street, episodet pas ftesës për grabitje masive të dyqaneve përmes TikTok

Skenat e kaosit shpërthyen mesditën e së enjtes në Oxford Street të Londrës, ku qindra njerëz u mblodhën jashtë dyqanit të mallrave sportive JD Sports. Të mbledhurit iu përgjigjën thirrjes për të ‘grabitur JD Sports’ e cila u bë virale përmes Snap Chat dhe TikTok.

Mesazhi u bëri thirrje njerëzve të mbanin kapuç dhe doreza. “Mos ejani nëse nuk mund të vraponi”, shkruante mesazhi që u bë viral në rrjetet sociale. Pasoi një ndërhyrje e policisë pasi policia kishte dijeni për planet e grabitjes. Në zonë u vendosën forca të policisë, ndërkohë që pati përplasje mes të rinjve dhe organeve të rendit.

Shumë dyqane mbyllën dyert e tyre me klientët brenda. Nëntë persona u arrestuan. Kryetari i Bashkisë së Londrës Sadiq Khan u kishte bërë thirrje londinezëve që të mos marrin pjesë në “absurditetet” që qarkullojnë në TikTok.

“Ne nuk mund të pranojmë llojin e anarkisë që shohim në disa qytete amerikane të vendosura në rrugët e Anglisë”, shkroi sekretarja britanike e brendshme Suella Braverman në Twitter (X). “Përgjegjësit duhet të gjenden dhe të burgosen”, shtoi ajo.

Hunt down and lock up Oxford Street chaos instigators, Suella Braverman demandshttps://t.co/KXYcUNYqSp

— LBC (@LBC) August 10, 2023