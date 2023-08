Arti në zi/ Ndahet nga jeta muzikanti i njohur

Robbie Robertson, kitaristi dhe kompozitori i grupit The Band, ka vdekur në moshën 80-vjeçare. Banori i Torontos, kanadez, muzika me ndikim të të cilit përfshinte hitet klasike të rock-ut si “The Weight” dhe “The Night They Drove Old Dixie Down”, vdiq në Los Anxhelos pas një sëmundjeje të gjatë, sipas një deklarate të lëshuar nga menaxheri i tij.









Ai ishte i rrethuar nga familja, duke përfshirë gruan, ish-bashkëshorten dhe tre fëmijët.

Grupi publikoi albumin e tyre të parë, “Music from Big Pink”, në 1968, i cili është vlerësuar si frymëzues i veprave të ardhshme të Beatles, Eric Clapton dhe Elton John. Roger Waters nga Pink Floyd e quajti albumin si rekordin e dytë më me ndikim në historinë e rock and roll-it, duke ardhur vetëm pas “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” të The Beatles.

Përveç shkrimit të këngëve, luajtjes së kitarës dhe kontributit me vokale në The Band, Robertson u shfaq dukshëm në filmin e vitit 1978 “The Last Waltz”, në të cilin regjisori Martin Scorsese kronikanoi performancën e fundit të grupit me të gjithë dhe pesë anëtarë origjinalë në 1976.

Robertson ishte gjithashtu kitaristi kryesor i Bob Dylan në mesin deri në fund të viteve 1960 dhe në fillim deri në mes të viteve 1970.

Robertson më vonë kaloi në një karrierë solo, e cila përfshinte prodhimin dhe kompozimin e partiturave për shumë nga filmat e Scorsese. Së fundmi ai ka punuar në “Killers of the Flower Moon”, dramën epike të krimit perëndimor të Scorsese që pritet të dalë këtë tetor.