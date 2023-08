“Dëmton marrëdhëniet mes dy vendeve”- Deputeti grek pas takimit me Fredi Belerin: Pse qeveria nuk e lejon të bëjë betimin si kryebashkiak?! Ja hapi i radhës

Deputeti i partisë Demokracia e Re, Angelos Syrigos ka takuar sot në qelitë e paraburgimit, Fredi Belerin.









Ai u shpreh se rasti i Belerit ishte i vetmi që u dënua nga 31 raste të tjera gjithashtu kjo çështje dëmton marrëdhëniet mes dy vendeve dhe ngriti pikëpyetje pse qeveria shqiptare nuk e lejon të bëjë betimin si kryetar bashkie i Himarës.

“I di akuzat ka akuza për korrupsion për zgjedhtë lokale një rast i vetëm nga 31 të tjerë ishte i vetmi që u burgos.

Nuk është respektuar prezumimi i pafajësisë, pse qeveria nuk e lejon të bëjë betimin si kryetar bashkie. Është shkelje e të drejtave civile.

Ky rast dëmton marrëdhëniet mes dy vendeve. Hapi tjetër do të ndodhë për Shqipërinë në BE, sepse BE luan rol të rëndësishëm në respektimin e të drejtave”, tha deputeti grek.”