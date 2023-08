Klop konfirmoi marrëveshjen 130 milionë euroshe, mesfushori refuzon Liverpulin: Dua vetëm Çelsin

Ditën e sotme u raportua se Liverpuli ka arritur një akord me Brajtonin për transferimin e Moises Kaisedo në “Anfield”, teksa operacioni arrinte në vlerën e 130 milionë euroshe.









Vetë trajneri Klop u shpreh para mediave se marrëveshja ishte arritur dhe priste vetëm që lojtari të firmoste e më pas të niste përgatitjet me skuadrën. Megjithatë gjithçka ka ndryshuar në momentet e fundit. mediat angleze raportojnë se lojtari i ka komunikuar dy klubeve se nuk do që të ndodhë ky transferim pasi dëshira e tij është vetëm që të jetë me Çelsin.

Duke parë dëshirën e lojtarit, Çelsi që dukej si i dorëzuar ka hyrë edhe një herë tjetër në garë për lojtarin. Tashmë mbetet të shihet se si do të avancojnë gjërat.

