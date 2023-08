Operacionet antikanabis në të gjithë vendin, Balla: Në 72 orët e fundit u asgjësuan mbi 20 mijë bimë narkotike. Kërkojmë bashkëpunimin e qytetarëve

Ministri i Brendshëm, Tualant Balla ka përgëzuar strukturat e policisë për operacionet antikanabis, të zhvilluara në të gjithë vendin. Në operacionin e shtrirë në Malësinë e Shkodrës, në Lezhë, Krujë dhe Tropojë, në terrene të vështira malore dhe në fshatra të thellë, policia ka bërë të mundur asgjesimin e 20 897 bimëve cannabis.









Përmes një postimi në rrjetet sociale, Balla bën më dije se “janë identifikuar 11 autorë, nga të cilët 1 është arrestuar në flagrancë dhe 10 janë shpallur në kërkim”.

Më tej Ministri i Brendshëm kërkon bashkëpunimin e qytetarëve në luftën për çrrënjosjen e fenomenit të kultivimit të bimëve narkotike.

“Me qëllim asgjësimin e çdo bimë cannabis sativa të kultivuar, Policia e Shtetit do të intensifikojë edhe më shumë kontrollet në të gjithë vendin, duke bashkëpunuar ngushtë me qytetarët dhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese, për të marrë informacion në lidhje me tentativat për kultivim të bimëve narkotike”, thekson Balla.

Nga aksionet policore në të gjithë vendin, bëhet me dije se:

“-Në Shkodër u asgjësuan 15 744 bimë narkotike cannabis sativa. Si autorë të dyshuar për rastet e kultivimit, u vu në pranga shtetasi Rr. Q. dhe u shpallën në kërkim 2 shtetas të tjerë.

-Në Krujë u asgjësuan 1909 bimë narkotike cannabis sativa. Si autorë të dyshuar të kultivimit të këtyre bimëve u identifikuan dhe u shpallën në kërkim 2 shtetas.

-Në Lezhë u asgjësuan 1854 bimë narkotike cannabis sativa. Si autorë të dyshuar të kultivimit të këtyre bimëve u identifikuan dhe u shpallën në kërkim 2 shtetas.

-Në Tropojë u asgjësuan 1390 bimë narkotike cannabis sativa. Si autorë të dyshuar të kultivimit të këtyre bimëve u identifikuan dhe u shpallën në kërkim 4 shtetas.”

