Pas sherrit në xhirimet e filmit, Olta flet për “armiqësinë” me Luizin! Ç’ndodhi mes dy ish-banorëve të BBV

Aktorja e njohur Olta Gixhari dhe këngëtari Luiz Ejlli ishin ndër konkurrentët më të përfolur të "Big Brother Vip", teksa gjatë qëndrimit në këtë reality show dyshja u shndërruan në 'armiq' të betuar.









Mirëpo, pas daljes nga spektakli dy ish-banorët u panë shumë të afërt me njëri-tjetrin, pasi ata janë protagonistët kryesorë të filmit “Në kuadër të dashurisë”. Së fundmi Olta ka zhvilluar një bisedë virtuale me ndjekësit e saj në ‘Instagram’, ku një ndër ta e ka pyetur aktoren se a ka një miqësi me Luizin.

Olta ka zgjedhur t’i përgjigjet pyetjes duke postuar një foto me këngëtari, duke iu deklaruar se ‘JO’. Mesa duket ish-banorët nuk shkojnë aq mirë me njëri-tjetrin dhe këtë gjë e ka treguar më së miri vetë aktorja.

Pas fitores në “Big Brother VIP 2”, Ejlli është rikthyer në tregun muzikor me ftesa të shumta për të performuar në club-et brenda dhe jashtë vendit.

Luizi pas rrëmbimit të çmimit të madh ku u shpall fitues në BBVIP, po vazhdon koncertet e tij në Shqipëri e jo vetëm.