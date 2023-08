Shtohet interesi për portierin Menja, Milani e shet vetëm nëse…

Majk Menja është kthyer në ditët e fundit në një emër që ka qarkulluar në shumë klube, në kërkim të përforcimeve për portën. Gardiani i Milanit, një nga më të vlerësuarit në arenën ndërkombëtare, ka ngjallur interes, por për momentin nuk ka oferta konkrete për të.









Edhe për faktin se Milani i ka bërë një vlerësim të lartë kartonit të tij. “Tuttosport” ka bërë të ditur se kuqezinjtë kanë refuzuar në fillimin e verës një ofertë të parë nga Çelsi, prej 60 milionë eurosh për lojtarin. Tani mendohet se një shifër mes 80-100 milionë eurove mund të shtyjë klubin që të pranojë dhe të ndajë rrugët me francezin.

Megjithatë, as Çelsi dhe as Bajerni, i cili kishte shfaqur interes duke parë situatën me Nojer, nuk kanë bërë një hap konkret në këtë drejtim së fundmi. Gjithsesi, duke parë interesimin në rritje, Milani po mendon që të blindojë portierin me një kontratë të re. Marrëveshja parashikohet që të zgjatë deri në vitin 2028, ndërsa rroga e tij do të kalojë nga 2,8 milionë euro që përfiton aktualisht, në rreth 5 milionë euro në vit.

PANORAMASPORT.AL