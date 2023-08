UEFA reagon për hetimin e Tirana-Beshiktash, drejtuesit bëjnë mbrojtjen e tyre para komisionit

Trupa e kontrollit të etikës dhe disiplinës së UEFA-s, në mbledhjen e ardhshme, do të marrë në shqyrtim ngjarjet e ndodhura në sfidën mes Tiranës dhe Beshiktashit më 3 gusht 2023.









Ka qenë vetë zyra për shtyp e institucionit europian të futbollit që ka konfirmuar një fakt të tillë për “Panorama Sport”.

Në “e-mailin” që ka sjellë, UEFA sqaron: “Në lidhje me sfidën mes Tiranës dhe Beshiktashit, çështja do të diskutohet nga komisioni në mbledhjet e ardhshme, por ende nuk ka një datë zyrtare”.

Tani pritet të mësohet se cili do të jetë fati për klubin e Tiranës dhe nëse do të ndëshkohet apo jo, pasi kishte probleme dhe me tifozët bardheblu në trazirat që i paraprinë fillimit të ndeshjes.

Fakt është që delegatja e ndeshjes ka bërë një raport të hollësishëm dhe ka shkruar se disa tifozë hynë në fushë, përveç detajeve të tjera si fishekzjarrët dhe sherrin me tifozët turq. Për bardheblutë pritet një gjobë, por rrezikojnë edhe mbylljen e stadiumit të paktën për një ndeshje.

Klubi Tirana, i kontaktuar zyrtarisht nga gazeta, ka pranuar se ka bërë mbrojtjen për pretendimet e UEFA-s dhe tani pret që çështja të kalojë në disiplinë. Më pas është edhe shkalla e dytë juridike dhe në fund jepet vendimi përfundimtar.

NGJARJET – Pa nisur loja në Tiranë, tifozët e Beshiktashit në fillim mbushën kurrizin e Selmanit me tymuese, flakadanë dhe fishekzjarrë. Sherri nisi në fillim nga tifozët e Beshiktashit, që deshën të kalonin gardhin dhe të godisnin tifozët shqiptarë. Tifozët e turq provokuan dhe gjuajtën me sende të forta, stola, ndërsa tifozët shqiptarë u kundërpërgjigjën.

Situata u bë elektrizuese, me tifozët bardheblu që lanë sektorin “Fanatics” dhe mes fushës dhe nga shkallët e stadiumit u drejtuan te tifozët turq. Përplasja ndodhi edhe në këndin juglindor të stadiumit dhe vetëm gardhi i xhamit ndali katrahurën. Tifozët invaduan fushën për sherr, ndërsa fluturuan stolat dhe sende të tjera drejt njëri-tjetrit, teksa ndërhynë forcat e rendit për të vendosur qetësinë. Ndeshja u shty dhe nis me 14 minuta vonesë.

TURQIT – UEFA ka dënuar me 40 mijë euro klubin e Beshiktashit, ndërsa i ka falur një ndeshje lojtarit që mori kartonin e kuq, Masuakut. Gjithsesi edhe gjoba nuk do të paguhet nëse tifozët nuk sillen keq për dy vite.

OLSI AVDIAJ – PANORAMASPORT.AL