Aksident në Gjirokastër/ Përplasen ‘kokë më kokë’ dy automjete, plagosen 4 persona! Policia jep detaje: Ja si është gjendja e tyre

Dy mjete janë përfshirë në një aksident paraditen e sotme (12 gusht), e për pasojë janë plagosur katër persona në aksin rrugor “Gjirokastër-Subash, të cilët ndodhen jashtë rrezikur për jetën.









Sipas policisë, aksidenti ka ndodhur pranë fshatit Shtëpëz, ku automjeti tip “Benz”, me drejtues shtetasin K. Dh., është përplasur me automjetin tip “Renault”, me drejtues shtetasin J. Z.

Nga përplasja, janë dëmtuar lehtë drejtuesi mjetit J. Z dhe pasagjerët që ndodheshin në automjetin tip “Renault”, shtetasit M. Z., B. T., M. T.,të cilët u dërguan për ndihmë mjekësore, në spitalin e Gjirokastrës dhe janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.