“Ata shkuan për të bërë një skenë”/ Vrasja e tifozit grek nga huliganët kroat, flet Presidenti Milanoviç: Nëse Athina i mban të gjithë në burg, do të bëj reagim të fortë

Presidenti kroat, Zoran Milanoviç, ka reaguar ashpër në lidhje me zhvillimet gjyqësore pas incidenteve brutale në Filadelfinë e Re dhe vrasjes së 29-vjeçarit Michalis Katsouris në Greqi.









Në deklaratat e tij të mbrëmjes, z. Milanoviç u shpreh se nuk mund t’i mbështesë tifozët kroatë të arrestuar të Dinamo Zagrebit, sepse ata “kanë shkuar për të shkaktuar incidente”, por ka shmangur t’i cilësojë “huliganë” dhe ka thënë se ata janë qytetarë, të cilët kanë të drejta, ndërsa “nuk janë zbardhur rrethanat e vrasjes, nuk janë bërë të ditura”.

Më tej, presidenti kroat, argumentoi se “nëse qeveria greke i mban të 100, do të jetë një lloj hakmarrjeje apo përgjegjësie kolektive”. Kujtojmë se më herët gjatë ditës së sotme, 40 huliganë të tjerë (39 kroatë dhe një grek) u lanë në paraburgim pas kërkimit të faljes, ndërsa dje, të premten, 30 të tjerë, 28 prej të cilëve kroatë.

Në të njëjtën kohë, Milanoviç iu përgjigj edhe letrës së prindërve të të arrestuarve, përmes së cilës kërkonin ndërhyrjen e autoriteteve të vendit.

“Policia ka të drejtë t’i ndalojë për pesë ditë. Ky afat tashmë po skadon dhe zgjatja e paraburgimit për të gjithë të arrestuarit që është 100 persona nuk do të ketë kuptim.

Pavarësisht se pse shkuan në Athinë, ata shkuan të bënin telashe dhe kjo është diçka që nuk mund ta mbështes, sjellja e policisë është e çuditshme. Ata nuk pushojnë së qeni qytetarë dhe kanë të drejta”, nisi deklaratat e tij politikani kroat dhe vijoi:

“Nuk janë zbardhur ende rrethanat në të cilat humbi jetën tifozi grek, nuk janë bërë të ditura. Nëse autoritetet greke i mbajnë të 100 në paraburgim, kjo do të jetë një lloj hakmarrjeje, një përpjekje për të caktuar përgjegjësi kolektive. Pres shumë shpejt dhe kjo do të thotë se brenda pesë ditëve që u jep ligji, përgjegjësit, nëse ka të tillë, do të identifikohen dhe do të mbajnë përgjegjësi”.

I pyetur për letrën e hapur të dërguar nga prindërit e disa prej të arrestuarve, Milanoviç u përpoq sërish të balanconte situatat.

Fillimisht ai tha për prindërit: “Lërini prindërit mënjanë… Ata që janë në Athinë janë të rritur. Prindërit e tyre nuk i dërguan atje. Ata shkuan vetëm dhe disa janë përgjegjës për atë që ndodhi”.

Por më pas përsëriti të njëjtat për të drejtat e të arrestuarve: “Të gjitha sa më sipër nuk do të thotë se policia mund të ndalojë 100 persona. Ai mund të ndalojë për pesë ditë ata që dyshon për përfshirje dhe ato ditë kanë kaluar. Kështu që tani shumica dërrmuese e tyre duhet të lirohen. Nëse i arrestojnë të gjithë do të jetë si vendosja e ligjit ushtarak”.