Dhimbjet dhe ankthi/ Bullizmi, kështu mishërohen përvojat negative mendore tek adoleshentët

Keni dëgjuar për shëndetin psikosomatik? Është fakt që shëndeti fizik dhe mendor janë të lidhur pazgjidhshmërisht dhe shumë herë një problem tek njëri mund të shfaqet si simptomë tek tjetri. Fuqia e psikologjisë në trupin e njeriut është jashtëzakonisht e fuqishme.









Emocione të tilla si ankthi dhe stresi shpesh ‘shtypen’ me simptoma fizike. Kjo ide përforcohet nga një studim i ri kanadez, i cili thekson se përvojat intensive psikologjike të adoleshentëve, të tilla si ngacmimet ose tendencat për vetëvrasje, mund të rrisin episodet e dhimbjes së kokës. Hulumtimi përkatës është publikuar në Neurology.

“Është vënë re se dhimbja e kokës është një problem i zakonshëm tek adoleshentët. Studimi i ri, megjithatë, shkoi përtej faktorëve biologjikë që ka të ngjarë të shkaktojnë dhimbje koke për të ekzaminuar faktorët psikologjikë dhe socialë që mund të lidhen me të”, komentoi autori i studimit Dr. Serena L. Orr, nga Universiteti i Calgary. “Gjetjet tona sugjerojnë se bullizmi dhe tendencat për vetëvrasje mund të shoqërohen me dhimbje koke të shpeshta tek adoleshentët, pavarësisht nga prania ose mungesa e çrregullimeve të humorit dhe ankthit”.

Studimi përfshiu më shumë se 2.2 milionë adoleshentë, me një moshë mesatare 14 vjeç. Pjesëmarrësit plotësuan pyetësorët, duke u përgjigjur nëse dhe sa shpesh kanë përjetuar dhimbje koke në 6 muajt e fundit (rrallë ose kurrë, rreth një herë në muaj, rreth një herë në javë, më shumë se një herë në javë, ose shumicën e ditëve). Të gjithë gjithashtu dhanë informacion në lidhje me shëndetin e tyre mendor, duke përfshirë diagnozat e çrregullimeve të humorit ose ankthit. Së fundi, adoleshentët u pyetën nëse ishin ngacmuar dhe sa rregullisht, nëse kishin përjetuar mendime për vetëvrasje vitin e kaluar dhe nëse kishin tentuar vetëvrasje gjatë jetës së tyre.

Përgjigjet zbuluan se 11% përjetuan dhimbje koke të shpeshta, të përsëritura, që do të thotë më shumë se një herë në javë. Një në katër (25%) raportoi se ishte viktimë e bullizmit të shpeshtë të hapur, duke u përballur me abuzime fizike dhe verbale, fyerje dhe kërcënime. Një tjetër 17% thanë se kishin qenë viktimë e ngacmimeve të shpeshta indirekte, që do të thotë se ata i ishin nënshtruar thashethemeve, përjashtimit nga tubimet shoqërore dhe postimeve të informacionit të dëmshëm në internet. Më në fund, 17% zbuluan se kishin menduar ose tentuar vetëvrasje gjatë jetës së tyre.

Rezultatet treguan një korrelacion midis incidenteve të ngacmimit, tendencave për vetëvrasje dhe dhimbje koke të rregullt. Më konkretisht, adoleshentët që ishin ngacmuar ose kishin tendenca vetëvrasëse kishin pothuajse dy herë më shumë gjasa të përjetonin dhimbje koke të shpeshta. Ata që u diagnostikuan me çrregullime të humorit kishin 50% më shumë gjasa të kishin dhimbje koke të shpeshta dhe ata me çrregullime ankthi kishin 74% më shumë gjasa.

Studiuesit vërejnë se 34% e adoleshentëve me dhimbje koke të shpeshta raportuan se ishin ngacmuar të paktën një herë në muaj dhe kishin bërë një ose më shumë përpjekje për vetëvrasje ose kishin mendime për vetëvrasje, krahasuar me 14% që përjetuan dhimbje koke më pak se një herë në javë.

“Gjetjet e këtij studimi janë të rëndësishme sepse ato nxjerrin në pah faktorët e rrezikut të parandalueshëm dhe të trajtueshëm. Në të njëjtën kohë, ata theksojnë nevojën për ndërhyrje efektive kundër incidenteve të bullizmit dhe identifikimin dhe trajtimin e hershëm të tendencave për vetëvrasje”, përfundon Dr. Orr.