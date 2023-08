Kanceri kolorektal/ Rekomandime të reja, në cilën moshë duhet të fillojë depistimi?

Kanceri kolorektal është i katërti më i lartë në incidencë dhe i dyti në vdekshmëri sipas statistikave nga SHBA. Mjekët e Klinikës Terapeutike të Shkollës së Mjekësisë të Universitetit Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës Theodora Psaltopoulou (Profesor i Epidemiologjisë dhe Mjekësisë Parandaluese), Yannis Danasis dhe Thanos Dimopoulos (Rektor i EKPA) përmbledhin të dhënat e fundit të botimit të fundit nga Amir. Qaseem dhe kolegët në revistën prestigjioze shkencore Annals of Internal Medicine.









Rekomandimet përmblidhen në 4 pika kryesore:

Depistimi për kancerin kolorektal te të rriturit asimptomatikë me rrezik mesatar duhet të fillojë në moshën 50 vjeçare.

Klinikët duhet të marrin në konsideratë mos ekzaminimin e të rriturve me rrezik mesatar midis 45 dhe 49 vjeç. Në çdo rast, përfitimet dhe rreziqet e mundshme të skriningut në këtë popullatë duhet të peshohen.

Ekzaminimi i kancerit të zorrës së trashë duhet të ndërpritet tek të rriturit me rrezik mesatar asimptomatik mbi moshën 75 vjeç ose tek të rriturit asimptomatikë me rrezik mesatar me një jetëgjatësi më të vogël se 10 vjet.

Klinikët duhet të zgjedhin një test të shqyrtimit të kancerit të zorrës së trashë në konsultim me pacientin e tyre bazuar në një diskutim të përfitimeve, dëmeve, kostove, disponueshmërisë, shpeshtësisë dhe vlerave dhe preferencave të pacientit.

Testet skrining për kancerin e zorrës së trashë përfshijnë: test imunokimik fekal ose test gjaku fekal me test guaiac me ndjeshmëri të lartë çdo 2 vjet, kolonoskopi çdo 10 vjet ose sigmoidoskopi çdo 10 vjet plus një test imunokimik fekal çdo 2 vjet. Nuk duhet të përdoren testet e depistimit të kancerit të zorrës së trashë, të tilla si testimi i ADN-së së jashtëqitjes, kolonografia CT, endoskopia me kapsulë, testet e urinës ose të gjakut periferik.