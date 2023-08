Partizani luan sot ndaj Romës një miqësore luksi, në të cilën të kuqtë do të maten me një nga ekipet më me emër në Itali dhe në futbollin europian.









Një sfidë në “Air Albania” që përkon në fakt me pjesëmarrjen në Ligën e Konferencës së të kuqve, të cilët vetëm 48 orë më parë ishin në fushën e lojës në Letoni ndaj Valmieras.

Në këtë ndeshje miqësore nuk ka munguar as prezenca e kryeministrit Edi Rama i cili ka ndarë foto nga stadiumi krahas reperi të njohur Noizy.