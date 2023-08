Rritje temperaturash, por edhe shi…/ Sinoptikani tregon sesi do vazhdojë moti gjatë muajit gusht

Sinoptikani Hakil Osmani, në një lidhje Skype me studion e lajmeve të News24, ka bërë me dije se temperaturat gjatë kësaj fundjave do të shënojnë rritje, kur maksimumet në rang territor mund të shënojnë deri në 37 grade Celsius ditën e diel.









Nga 33-35 gradë celsius do të shënojë termometri në zonat bregdetare, ndërsa në zonat malore jo më shumë se 31 gradë Celsius në orët e mesditës.

Edhe vlerat minimale kanë pasur rritje graduale, duke bërë që deri të dielën në zonat malore temperaturat në orët e mëngjesit të regjistrohen në 16 gradë Celsius. Pjesa e mbetur e gushtit pritet të jetë kryesisht me ditë me diell, por do të ketë dhe reshje afatshkurtër reshjesh.