Sara Berisha dhe partneri i saj së shpejti prindër? Dj PM shuan kureshtjen dhe vendos pikat mbi ‘i’ lidhur me romancën krah blogeres!

Pa romancës në Big Brother Vip 1, Sara Berisha dhe Dj PM vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes rozë, lidhur kjo me faktin se dyshja po jeton një lidhje në distancë.









Të shumta janë pikëpyetjet nga ndjekësit e tyre në lidhje me romancën që ka dyshja, ku këtë herë janë pyetur se kur do të bëhen prindër, edhe pse Sara dhe DJ PM nuk kanë konsoliduar ende lidhjen me martesë.

Kanë qenë ndjekësit e DJ PM që kanë pyetur këtë të fundit se kur do të bëhen prindër, ndërsa ky i fundit nuk ka nguruar t’i përgjigjet: Shumë afër bile!

Kjo përgjigje e DJ PL ka shtuar më tepër dyshime se mos vallë dyshja janë duke menduar të marrin këtë hap të rëndësishëm në marrëdhënien e tyre.