Të gjithë të famshmit duket se kanë rënë në dashuri me këtë trend të improvizuar të rrobave të banjës

Këtë vit, të famshmit e kthyen pjesën e sipërme të rrobave të banjës: ata mbanin pjesën e sipërme të bikinit me kokë poshtë, që sigurisht është trekëndëshi klasik dhe i vogël.









Ndër markat që kanë përvetësuar trendin në plazh, pishinë apo kuvertën e varkës, disa tashmë nga sezonet e kaluara të verës, janë jo çuditërisht Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian, por edhe femra jashtë familjes, si p.sh. si Ashley Graham dhe Hailey Bieber.

Rezultati është që pjesa e poshtme, elastike e bikinit përqafon dekoltenë e tyre dhe krijon efektin e xhaketës , një tjetër trend i madh i këtij viti, së bashku me rroba banje me tanga dhe rroba banje me bel të lartë, frymëzuar nga vitet ’80.

Shikoni sesi të famshmit i kanë veshur bikinit përmbys këtë vit:

