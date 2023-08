“Unë bëj dashuri me burra çdo ditë… por në imagjinatën time”/ Publikohet letra e panjohur e Obamës për ish të dashurën e tij

New York Post sjell sot letrën famëkeqe të ish-presidentit amerikan, Barack Obama që ai i shkroi – sipas historianit David Garrow – ish të dashurës së tij për mendjen e tij “androgjene” në të cilën ai mund “të bëjë dashuri me burra çdo ditë”.









Letra u shkrua në nëntor 1982 për Alex McNear.

Në qershor 2023, historiani, i cili njihet për krijimin e biografisë së gjerë prej 1472 faqesh “Rising Star: The Making of Barack Obama”, zbuloi në një intervistë se ish-presidenti amerikan, në shumë raste, kishte fantazi për takime personale me burra.

“Për sa i përket homoseksualizmit, më duhet të them se mendoj se kjo është një përpjekje për t’u larguar nga e tashmja, një refuzim ndoshta për të përjetësuar farsën e pafund të jetës tokësore. E shihni, unë bëj dashuri me burra çdo ditë, por në imagjinatën time”, i shkroi 21-vjeçari Barack Obama Alex McNear në nëntor 1982.

“Mendja ime është kryesisht androgjene dhe shpresoj të jem në gjendje të mendoj në termat e ‘njerëzve’ dhe jo me ‘gratë në krahasim me burrat’. Por, duke u kthyer në trupin tim, shoh që jam bërë burrë dhe fizikisht në jetë, zgjedh ta pranoj këtë mundësi”, shtoi ai.

Shih letrën:

Alex McNear, e cila ishte në lidhje me Obamën kur ai ndoqi Kolegjin Occidental në Los Anxhelos, më vonë publikoi ​​letrën për mediat, të cilën historiani fitues i çmimit Pulitzer e përfshiu në librin e tij, Ylli në rritje.

Letra aktualisht është në pronësi të Universitetit Emory, i cili nuk lejon fotografimin ose marrjen. Megjithatë, miku i historianit Garrow, Harvey Klehr, i shkroi paragrafët me dorë dhe ia dërgoi autorit.

Në fakt, Klehr ia ka dhënë letrën edhe New York Post, ndërsa një përfaqësues i ish-presidentit nuk iu përgjigj kërkesës për koment.

Nga ana e tij, historiani David Garrow komentoi se nuk kishte asgjë të pazakontë në mendimet rinore të Obamës. “Unë jam një historian, jo një psikolog, por mendoj se shumica (dërrmuese?) e njerëzve kanë fantazi seksuale!” theksoi ai.

Barack Obama është baba i dy fëmijëve dhe është i martuar me Michelle që nga viti 1992.