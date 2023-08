Zbardhet bilanci financiar, ja shuma e majme që Tirana ka humbur nga biletat

Tirana humb para nga tifozët, por fi ton nga shitja e lojtarëve dhe del me fitim për vitin 2022. Bardheblutë vazhdojnë të jenë një nga skuadrat më fitimprurëse në Shqipëri. Me gati 1 miliard lekë të vjetër të ardhura dhe mos më shumë, pas vitit 2021, që ishte me humbje për Tiranën, këtë vit gjërat janë përmirësuar.









FITIMI – Për vitin 2022 nga krahasimi i vlerave del rezultati fitim prej 44,629,422 lekë. Bardheblutë kanë afruar shumë para nga dy zëra kryesorë, biletat dhe shitja e lojtarëve. Vetëm këto dy zëra, pa llogaritur akademinë e Tiranës, kanë sjellë rreth 65 milionë lekë, ndërsa 23 milionë lekë ka sjellë akademia.

BILETAT – Te zëri biletat e shitura, Tirana këtë vit është më poshtë. Themi kështu, pasi bardheblutë kanë fituar 32,502,183 lekë në vitin 2023. Tirana në krahasim me vitin 2021 ka humbur rreth 12 milionë lekë në vit nga biletat, pasi një vit më parë kanë arkëtuar 45,155,071 lekë. Kjo situatë tregon qartë se është ulur numri i tifozëve në total, në krahasim me vitin e titullit.

SHITJET – Një tjetër zë i rëndësishëm i fitimeve të Tiranës ka qenë shitja e lojtarëve. Nga Vorskla Poltava, që u shitën tre futbollistë, Tirana ka arkëtuar 34,269,000 lekë. Gjithsesi, nuk bëhet fjalë për të gjithë shumën, pasi në 2023-shin duhet të vinin edhe paratë e Taulant Seferit. Me shumë mundësi shuma që ka paguar Poltava është për Totren dhe Tolin. Me këto shifra viti financiar i Tiranës ka qenë i suksesshëm, por bardheblutë kanë humbur nga biletat.

EUROPA – Tirana dhe Beshiktashi u përballën të enjten e 3 gushtit në sfidën e kthimit të turit të dytë të Ligës së Konferencës në Tiranë. Kualifikimi në turin e dytë të Ligës së Konferencës u ka garantuar bardhebluve 550 mijë euro nga UEFA. Ama bonusi nuk janë paratë e Europës, por ajo që fituan nga sfida me Beshiktashin ishte më shumë nga sa mund të grumbullonin nga turi i tretë i Ligës së Konferencës.

Tirana shiti 11 mijë bileta, ndërsa nga ana tjetër e ardhur për sfidën me Beshiktashin ishin reklamat në stadium. Po kështu, bardheblutë shitën 300 mijë euro të drejtën e TV-së për sfidën me Beshiktashin dhe gjithçka mesa është marrë vesh është mbyllur me një fitim mbi 1 milion euro. Tirana ka humbur të paktën 1.5 milionë euro nga largimi i lojtarëve të pashitur kartoni.

Deri tani te bardheblutë janë zyrtarizuar disa largime, që vlera e kartonëve të tyre është e lartë. Të gjithë kanë ikur me kosto zero. Tirana ka kursyer rreth 30 mijë euro në muaj paga nga largimi i këtyre futbollistëve. Deri tani Tirana nuk ka shitur asnjë lojtar, ndërsa në janar 2023 Tirana ia doli që të shiste disa futbollistë, duke arkëtuar 1.5 milionë euro. Tirana ka afruar këtë verë disa lojtarë që vlejnë 2.13 milionë euro.