Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha të premten se ai shkarkoi të gjithë bosët rajonalë të rekrutimit ushtarak mes raporteve për korrupsion.









Zyrtarët e shkarkuar do të zëvendësohen nga ushtarë që kanë qenë në vijën e parë të frontit ose që janë lënduar në luftime, pasi “atyre mund t’u besohet ky sistem rekrutimi”, tha Zelenskyy.

“Ky sistem duhet të drejtohet nga njerëz që e dinë saktësisht se çfarë është lufta dhe pse cinizmi dhe ryshfeti në kohë lufte përbën tradhti të lartë”, shtoi ai, ndërsa Ukraina lufton kundër një ofensive ruse në verilindje, ndërsa gjithashtu përpiqet të rimarrë territorin e pushtuar nga Forcat pushtuese të Moskës në jug dhe lindje të vendit.

Presidenti ukrainas mbajti një takim me Këshillin Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes për të diskutuar akuzat për korrupsion që përfshijnë zyrtarë ushtarakë. Tashmë janë hapur 112 procedime penale kundër zyrtarëve të rekrutimit ushtarak, tha ai.

Zelenskyy tha se shumë zyrtarë nëpër departamente të shumta dhe rajone të Ukrainës ishin të përfshirë në aktivitete të paligjshme, duke përfshirë pasurimin e paligjshëm. “Disa morën para, disa morën kriptovaluta. Ky është ndryshimi i vetëm”, tha ai. “Cinizmi është i njëjtë kudo”.

Zelenskyy tha se gjenerali i lartë i Ukrainës Valerii Zaluzhnyi do të zbatojë lëvizjet dhe Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës do të verifikojë të gjithë kandidatët.

Ukraina u trondit në janar nga dy skandale të mëdha korrupsioni të përqendruara në prokurimin qeveritar të shërbimeve të hotelierisë ushtarake dhe gjeneratorëve elektrikë. Në vend që të fshinte marrëveshjet e dyshuara nën qilim, Zelenskyy filloi një goditje të madhe, në një përpjekje për t’u treguar aleatëve në SHBA dhe BE se Ukraina po bën një shkëputje të pastër nga e kaluara.

Në qershor, Zelenskyy urdhëroi Zaluzhnyi të shkarkojë kreun e qendrës së rekrutimit të Odesa-s, pasi Ukrainska Pravda zbuloi se ai zotëronte pasuri të paluajtshme me vlerë miliona dollarë në Spanjë. Zelenskyy urdhëroi gjithashtu krijimin e një komisioni që do të punonte me zbatimin e ligjit dhe Agjencinë Kombëtare për Parandalimin e Korrupsionit për të kontrolluar të gjithë komisarët ushtarakë në Ukrainë.

Aleatët perëndimorë të Kievit kanë derdhur miliarda mbështetje ushtarake në Ukrainë që kur Vladimir Putin filloi pushtimin e tij në shkallë të plotë në shkurt 2022.