6 gola dhe tension në miqësoren e ‘luksit’, Interi mund Egnatian

FT/ Inter 4-2 Egnatia (Barella 55′, Lautaro 80′, 84′ (p), Giacomo Stabile 90′ / Dwamena 6′, Fernando 65′ (p)









Interi mundi 4-2 Egnatian në miqësoren e luksit (për tanët), të luajtur në Ferrara të Italisë. Ndeshja pa rrogoazhinasit të kalonin dy herë në avantazh, duke i hapur punë gjigantëve të Italisë.

Komenti:

90+4′ Mbyllet ndeshja 4-2.

90′ Inter 4-2 Egnatia/ Giacomo Stabile, 18-vjeçari i Interit shënon për 4-2.

84′ Inter 3-2 Egnatia/ Lautaro i jep epërsinë për herë të parë në këtë ndeshje Interit, me golin nga pika e bardhë e 11 metërshit. Një penallti e “vjedhur” nga sulmuesi, teksa nga pamjet nuk duket asnjë kontakt me mbrojtësin e Egnatias. Tensione në fushë mes Lautaros dhe Aleksit.

80′ Inter 2-2 Egnatia/ Lautaro Martinez rikthen barazimin për Interin. Kapiteni i zikaltërve ka shënuar me kokë, duke mposhtur Sherrin në portë.

68′ Inter 1-2 Egnatia/ Egnatia merr epërsinë me golin e Fernandos nga penalltia. Gjatë një aksioni, Lautaro ndal me dorë topin që po i drejtohej zonës. Penallti dhe protesta nga zikaltërit. Fernando godet “ëmbël” dhe shtang Sommer me “panenka”.

55′ Inter 1-1 Egnatia/ Interi barazon Egnatian me golin e Barellas. Një pasim i gjatë nga mesi i fushës është shfrytëzuar bukur nga mesfushori.

46′ Nis pjesa e dytë.

45+1′ Mbyllet 0-1 ndeshja e parë.

36′ Mkhitaryan godet nga një pozicion ideal, Sherri ndal bukur në portë.

6′ Dwamena kalon në avantazh Egnatian.

Pragndeshja/ Interi dhe Egnatia po luajnë një miqësore sot në 20:00 në stadiumin e Ferrarës në Itali. Ky test është i rëndësishëm për rrogozhinasit, që do luajnë një ndeshje luksi kundër një prej skuadrave më të mira në Itali.

Si Inzaghi dhe Edlir Tetova kanë bërë me dije formacionet zyrtare të përballje. Te zikaltërit sërish në stol Asllani, me italianët që luajnë me më të mirët. Në portë afrimi i fundit, Sommer.

Edhe Egnatia nuk mund të mbetej pas, teksa Tetova ka hedhur në fushë artilerinë e rëndë. Këtë duel do e gjykojë Giovanni Ayroldi.

Formacionet zyrtare:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Staves; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 9 Thuram.

EGNATIA (3-5-2): 1 Sherri; 77 Lila, 13 Malota, 19 Xhemajli; 26 Mamolla, 16 Ndreca, 6 Aleksi, 17 Zejnullai, 11 Medeiros; 9 Paulauskas, 7 Dwamena