Cillian Murphy/ Aktori që nuk e ka ndjekur kurrë suksesin e lehtë, meriton Oscarin e këtij viti si ‘Openheimer’

Cillian Murphy e ka ndërtuar me modesti dhe përulësi karrierën e tij për 25 vjet. Rolet i zgjedh me kujdes dhe i sjell në jetë me punë e orë të tëra studimi. Ai kurrë nuk ndoqi suksesin e lehtë, as luajti në produksione që ishin të lehta duke zbritur cilësinë.









CV-ja e tij është e mbushur me filma të çmuar dhe bashkëpunime me regjisorë kryesorë si Danny Boyle’s ‘28 Days Later’ dhe ‘Sunshine’, ‘Neil Jordan’s Life in Reverse’, ‘Ken Loach’s The Wind Dances with the Elb’, ‘Anthony Minghella’s Return to Cold Mountain’ dhe Ron Howard’s ‘In the Heart of Sea’. Por nëse ka një regjisor që ka një vend të veçantë në zemrën e tij, ai është Christopher Nolan. Nga trilogjia e “Batman”, ku aktori irlandez luante rolin e supervillain Scarecrow, te “Inception” dhe “Dunkirk”, regjisori me pesë nominime për Oscar i besoi role që i interpretoi në mënyrë shembullore.

Dhe pastaj erdhi “Openheimer”. Murphy, anti-ylli, punëtori i ulët i artit, forca e qetë në çdo lloj kasti, luan fizikantin amerikan që krijoi bombën atomike. Nëse çdo aktori të mirë i caktohet të paktën një rol gjatë jetës, për Murphy është ky. Për ta dhënë me bindje absolute ai bëri gjithçka që kishte në dorë.

Sipas Emily Blunt, e cila luan rolin e gruas së tij Kitty, Murphy hante një bajame në ditë për t’u dukur si shkencëtari i dobësuar, ndërsa sipas Robert Downey Jr., i cili luan filantropistin Lewis Strauss, ai preferoi të humbasë një natë argëtimi dhe relaksi me kolegët e tij për të justifikuar më mirë sjelljet e tij. Christopher Nolan e quan atë një “gjeni” dhe “një nga aktorët më të mëdhenj të të gjitha kohërave”.

Megjithatë, Cillian Murphy nuk është nominuar kurrë për Oscar dhe është nominuar vetëm dy herë në BAFTA, në vitin 2007 si Ylli në rritje dhe në 2023 si protagonist i serialit epik ‘Peaky Blinders’. Dhe ndonëse ai vetë nuk i kushton aspak vëmendje paraqitjeve të kësaj bote dhe bastisjes në tapetin e kuq, një njohje praktike e talentit të tij të jashtëzakonshëm dhe përpjekjet shtesë që ai bën për t’i shërbyer siç duhet secilit prej roleve të tij, sigurisht që nuk do të ishte e gabuar. Ndoshta këtë vit i ka ardhur koha edhe për këtë.

