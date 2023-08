Arabia Saudite/ Neymar, 600 milionë euro për tre vjet, 500 mijë për çdo event që do të promovojë vendin

Në vitin 2017, Paris Saint-Germain nxori 222 milionë euro nga arkat e tyre për ta blerë atë nga Barcelona.









Në Paris, gjërat nuk dolën kurrë ashtu siç mendonte braziliani, dhe as klubi, me Neymar që paketonte valixhet për në Arabinë Saudite ku do të nënshkruajë një kontratë 2+1 vjeçare, e cila vlerësohet se do ta fitojë atë (nëse i mbaron) afërsisht 600 milionë euro!

Al Hilal i siguron atij shpërblime të mëdha, shpërblim shtesë (pa lidhje me futbollin), një rezidencë luksoze me staf dhe një aeroplan privat për udhëtimin e tij.

Paga standarde e tij do të jetë 100 milionë në vit, e cila me paratë shtesë të parashikuara do të dyfishohet!

Çdo vit ai do të ketë 20 milionë bonus, do të mbledhë 80 mijë euro, do të fitojë 500 mijë euro për çdo histori apo postim të publikuar në rrjetet e tij sociale personale që promovon Arabinë Saudite, por mbi të gjitha do të ketë të drejtat për imazhin e tij vetë!