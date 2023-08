Shtohen mungesat te Partizani! “Demat” humbasin Mbanë, Da Silva bëhet… çështje

Dëmtime, pezullime, por jo vetëm. Partizani shkon në ndeshjen e kthimit ndaj letonezëve të Valmierës (të enjten në orën 20:00 në “Elbasan Arena”) me disa probleme që shqetësojnë shumë stafin teknik. Trajneri Zoran Zekiç duhet të bëjë llogaritë pa sulmuesin kryesor, Kristian Mba, si dhe mbrojtësin e majtë, David Atanaskoski.









I pari doli i dëmtuar nga fusha në ndeshjen e luajtur në Riga dhe burime në klub tregojnë se përveçse ka humbur takimin e radhës, rrezikon të qëndrojë disa javë larg fushave. Sot, sulmuesi do të marrë përgjigjen e rezonancës, që përcakton shkallën e dëmtimit, por në stafin mjekësor të “demave” e kanë të qartë se bëhet fjalë për muskujt e barkut dhe kësisoj do të duhen disa ditë deri në riaftësimin e plotë. Rëndësia e një sulmuesi si Mba dihet, pasi skemat e Zekiçit janë pikërisht me nigerianin pikë referimi.

Mirëpo, së fundmi është hapur një çështje “Da Silva”, që trazon edhe më tepër situatën para Valmierës. Edhe pse zyrtarisht në klub mohojnë të ketë një problematikë mes fantazistit dhe trajnerit Zekiç, fakt është që Viktor da Silva nuk ishte i grumbulluar fare me Romën, në një miqësore që luajtën 26 futbollistë. Mësohet se braziliani nuk ka pasur probleme fizike, në një kohë që u aktivizua si zëvendësues në ndeshjen e parë në Letoni. Nuk përjashtohet mundësia që Zekiç të ketë ruajtur brazilianin për Valmierën, por situata mbetet e mbushur me dyshime. Ndërkohë, i dëmtuar në miqësoren me Romën doli qendërmbrojtësi Marcelino Preka dhe shkodrani i shtohet listës së lojtarëve që mund të mungojnë.

KARTONËT – Zgjidhet lëmshi me kartonët që detyroi klubin e kuq të pyeste zyrtarisht edhe UEFA-n pas duelit në Letoni. Fillimisht u mendua se do të mungonte mesfushori Adnard Mehmeti, i cili mori dy kartonë të verdhë radhazi ndaj Atletik Eskaldes dhe Valmierës. Rregullorja e UEFA-s thotë se nëse merr tre të verdhë pezullohesh një ndeshje dhe ndëshkimet mbarten nga një kompeticion në tjetrin. Partizani e nisi nga Liga e Kampioneve dhe vijoi në Ligën e Konferencës dhe tashmë rezulton se vetëm Atanaskoski ka plotësuar numrin 3 të kartonëve. Kësisoj, ai do të mungojë ndaj Valmierës, ndërsa Mehmeti që ka dy kartonë, do të jetë i gatshëm për Zekiçin.