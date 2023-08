Vizita e kryeministres italiane në Shqipëri, ironi në mediat italiane: Edhe Meloni iku në Shqipëri nga çmimet e shtrenjta

Kryeministrja italiane u prit këtë të hënë nga homologu i saj në Shqipëri Edi Rama në Vlorë. Ajo u shkëput nga pushimet e saj me familjen në një fermë në Puglia dhe erdhi me traget në portin e Vlorës.

Kjo vizitë ka marrë vëmendje edhe në mediat italiane, por më së shumti në rrjetet sociale. Mediat italiane ironizuan të parën e qeverisë me postimin ironik të pak ditëve më parë të Ramës i cili kishte krahasuar pushtimin e turistëve italianë në Shqipëri me zbarkimet e emigrantëve shqiptarë në vitin 1991.

Këtu kanë lindur edhe memet, si ajo që kryeministrja i drejtohet partnerit të saj në plazh: «Njëqind euro për një çadër dhe dy shezllone? Giambru çoje b*thën dhe le të shkojmë në Shqipëri”.

#Meloni lascia la #Puglia e parte in traghetto per Valona: visita in #Albania, ospite del presidente Rama. pic.twitter.com/dslfwZUEiD

— Gimmoriso’ (@Fawollo1) August 14, 2023