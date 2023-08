Afganistan/ Jeta është “ferr” për gratë, dy vjet pasi talibanët morën pushtetin

Dy vjet më parë, më 15 gusht 2021, talebanët morën pushtetin në Afganistan, ndërsa në të njëjtën kohë SHBA tërhoqën forcat e tyre, pas gati 20 vitesh prani në vend.









Fanatikët islamikë e kanë shpallur të martën, 15 gusht 2023 një festë kombëtare me zëvendës-zëdhënësin e talebanëve, Bilal Karimi, duke thënë për CNN se “dita është plot nder dhe krenari për popullin e Afganistanit”. “Afganistani u çlirua nga okupimi, afganët patën mundësinë të rifitonin vendin e tyre, lirinë, qeverinë dhe vullnetin e tyre. E vetmja rrugë për zgjidhjen e problemeve është mirëkuptimi dhe dialogu, shtypja dhe shtrëngimi nuk përputhen me logjikën”, theksoi Karimi në deklaratën e tij për mediat amerikane.

Mirëpo, mendimin e zyrtarit të islamistëve fanatikë nuk e ndajnë gratë në Afganistan, të cilat nga gushti i vitit 2021 tashmë janë qytetare të dorës së dytë në vendin e tyre. Gjërat e thjeshta, të përditshme dhe të nevojshme për gratë në Perëndim, si e drejta për punë ose arsimim, për gratë në Afganistan janë të ndaluara, por edhe shëtitja jashtë shtëpisë nuk lejohet, nëse koka e tyre nuk është e mbuluar me burka. Me rastin e përvjetorit të dy viteve nga marrja e pushtetit nga talebanët, gratë afgane folën për CNN dhe theksuan se nuk ka më jetë për to.

“Gratë në Afganistan janë fshirë nga shoqëria…”

“Nuk ka më liri për gratë”, tha Mahbooba Sheraj, një aktiviste për të drejtat e grave në Afganistan dhe një kandidate për Çmimin Nobel për Paqe 2023, për CNN. “Gratë në Afganistan po fshihen ngadalë nga shoqëria, nga jeta, nga kudo – opinionet e tyre, zërat e tyre, çfarë mendojnë, ku janë”, shtoi ajo. Edhe pse kur talebanët morën frenat e pushtetit në vitin 2021, ata premtuan se do të sundonin më “modernisht” në krahasim me vitet ’90 kur ishin në pushtet dhe madje siguruan se do t’i lejonin gratë të studionin edhe në universitete, pavarësisht premtimeve të tyre ata mbyllën dyert e shkollat ​​e mesme për nxënësit femra afgane, ata i ndaluan gratë të ndiqnin universitetet dhe të punonin në organizata ndërkombëtare si Kombet e Bashkuara dhe gjithashtu u ndaluan atyre të udhëtonin pa një shoqërues mashkull. Ndalimet për gratë afgane u shtrinë në vende publike si palestra dhe parqe.

Muajin e kaluar politika e talebanëve kundër lirisë së grave u bë edhe më e ashpër kur ata urdhëruan mbylljen e të gjitha salloneve të bukurisë në të gjithë vendin. Sektori i bukurisë në Afganistan, i cili po lufton me varfërinë dhe mungesën e ujit, punëson rreth 60,000 gra, të cilat shpesh janë të vetmet mbajtëse të familjes së tyre.

Historia e 20-vjeçares Zahra e cila pushoi së ëndërruari për të ardhmen

Zahra, 20 vjeç, nga Kabuli, foli për CNN me emrin e saj të parë për arsye të dukshme. E reja, studente në vitin 2021, flet për jetën e saj para talebanëve, për grupet që kishte, takimet me miqtë, çiklizmin që do dhe ëndrrat që kishte për të ardhmen e saj. “Të gjithë ishim të lumtur bashkë, lexonim, ndonjëherë mblidheshim, hipnim në biçikleta. Kur qëndroj para pasqyrës, kur shikoj veten, shoh një Zahra ndryshe nga ajo që isha dy vjet më parë”, rrëfen e dëshpëruar e reja afgane, e cila u detyrua të braktisë studimet dhe thotë se shkon vetëm jashtë me burka dhe shqetësohet për të ardhmen ndërsa me trishtim kujton të kaluarën.

Zahra i pëlqen artet, ajo ëndërronte të studionte dizajn ose të hapte biznesin e saj. Tani me talebanët në pushtet ëndrrat e saj po shuhen dhe ajo kalon shumë orë në shtëpi duke lexuar libra, duke vizatuar dhe duke ndjekur kurset që i interesojnë në internet. Por, siç thekson ajo, ndihet si e burgosur dhe e njëjta gjë vlen edhe për motrën e saj. “Nuk mund të përqendrohem për shkak të situatës, motra ime qëndron në shtëpi, të gjitha vajzat qëndrojnë në shtëpi. Ata nuk mund të bëjnë asgjë”, thotë 20-vjeçarja afgane.

Sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara, të publikuar muajin e kaluar, në dy vitet e fundit në Afganistan, ka pasur shumë incidente të tentativave për vetëvrasje, veçanërisht nga vajzat adoleshente, ndërkohë që shumë vajza të reja vuajnë nga depresioni. Studimi u përgatit pas një vizite njëjavore në vend. Pothuajse 8% e pjesëmarrësve në anketë thanë se njihnin një vajzë të re ose një grua të re që kishte tentuar të vetëvritej. I njëjti sondazh gjeti gjithashtu një rritje të dhunës në familje për shkak të varfërisë dhe kufizimeve të vendosura nga regjimi taleban.