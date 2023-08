Blinken: Raportet me talibanët varen nga përmirësimi i jetës së grave në Afganistan

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka përsëritur se nuk mund të ketë përmirësim të marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve në Afganistan, nëse nuk avancohet trajtimi i grave.









Duke folur para gazetarëve më 15 gusht, në përvjetorin e dytë të kthimit të talibanëve në pushtet, Blinken ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të punojnë për t’i mbajtur talibanët përgjegjës për zotimet që i kanë dhënë, sidomos kur është fjala për të drejtat e vajzave dhe grave.

“Ne kemi qenë shumë të qartë me talibanët – edhe dhjetëra shtete tjera në botë kanë qenë shumë të qarta – që rruga për marrëdhënie normale me talibanët, do të bllokohet nëse të drejtat e grave dhe vajzave nuk respektohen”, ka thënë Blinken.

Deri më tani Qeverinë e drejtuar nga talibanët në Afganistan nuk e ka njohur asnjë shtet në botë.

Shtetet e Bashkuara e kanë shmangur kontaktin direkt me talibanët, kryesisht për shkak të trajtimit të grave, të cilat e kanë pësuar goditjen më të rëndë pas kthimit të talibanëve në pushtet.

Vajzave u është ndaluar shkollimi pas klasës së gjashtë, ndërsa grave u është ndaluar puna në organizata joqeveritare vendore dhe ndërkombëtare, si dhe u është kufizuar liria e lëvizjes.

Talibanët janë kthyer në pushtet në Afganistan në gusht të vitit 2021, pasi presidenti amerikan, Joe Biden i ka tërhequr trupat amerikane nga ky shtet, duke e respektuar një marrëveshje të arritur në shkurt të vitit 2020 në mes të talibanëve dhe administratës së ish-presidentit amerikan, Donald Trump.

Blinken e ka mbështetur vendimin për tërheqje të trupave amerikane.

“Vendimi për t’u tërhequr nga Afganistani ka qenë jashtëzakonisht i dhimbshëm, mirëpo më i duhuri”, ka thënë Blinken.

“Ne i kemi dhënë fund luftës më të gjatë të Amerikës. Për herë të parë në 20 vjet, ne nuk kemi një gjeneratë të amerikanëve të rinj që shkojnë diku për të luftuar edhe për të vdekur”.

Një numër i organizatave ndërkombëtare për të drejta të njeriut i kanë përshkruar dy vjetët e udhëheqësisë së talibanëve si të turpshme dhe tejet shqetësuese.

Talibanët kanë thënë raportimet për trajtimin e grave në Afganitan janë propagandë e organizatave ndërkomvëtare.

Ata kanë thënë se i kanë forcuar të drejtat e grave, në linjë me parimet e Islamit./REL