Ukraina mund t’i bashkohet NATO-s nëse i lëshon territor Rusisë, thotë ‘krahu i djathtë’ i Jens Stoltenberg

Një ide, të cilën ukrainasit nuk po e diskutojnë në asnjë mënyrë deri më tani, e hodhi në tryezë “dora e djathtë” e Jens Stoltenberg në NATO, norvegjezi Stjan Jensen për përfundimin e luftës dhe pranimin e mëvonshëm të Ukrainës në Aleancën Veriatlantike.









Duke marrë pjesë në një panel mbi luftën në Ukrainë në qytetin e tij të martën në mëngjes, Jensen, ushtrues detyre i drejtorit të zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, tha gjatë fjalimit të tij se “një zgjidhje do të mund të ishte dhënia e territorit Rusisë” në mënyrë që Ukraina të merrte një anëtarësimin në Aleancë në këmbim.

Vetë Stoltenberg deri më tani ka shmangur diskutimin e zgjidhjeve të mundshme për luftën në Ukrainë pas pushtimit të Rusisë. Ajo që Sekretari i Përgjithshëm ka thënë vazhdimisht është se Ukraina duhet të ketë të drejtën të vendosë si kohën dhe kushtet e çdo negociate me Rusinë për t’i dhënë fund pushtimit rus.

Tani, ndihmësi më i afërt i Stoltenberg po del përpara për të zbuluar disa mendime mbi situatën e sigurisë në Ukrainë pas përfundimit të armiqësive dhe se si do të arrihet ajo. “Është e rëndësishme të diskutojmë se si do ta kapërcejmë këtë”, tha Jensen, duke i bërë jehonë bisedës së Stoltenberg për të drejtën e Ukrainës për të vendosur kushtet për bisedimet e paqes.

“Ka një lëvizje të konsiderueshme për çështjen e anëtarësimit të ardhshëm të Ukrainës në NATO. Është në interesin e të gjithëve që lufta të mos ndodhë më”, shtoi Jensen.

“Rusia po kalon një kohë shumë të vështirë ushtarakisht dhe duket joreale që mund të pushtojë territore të reja. Tani çështja është se çfarë do të arrijë të marrë Ukraina”, shtoi ai.

Kur u pyet nëse është pikëpamja e NATO-s që Ukraina duhet të heqë territorin për të arritur paqen me Rusinë dhe anëtarësimin e ardhshëm në NATO, Jensen vuri në dukje se diskutimi i një statusi të mundshëm të pasluftës tashmë është duke u zhvilluar dhe se pyetjet në lidhje me lëshimin e territoreve në Rusi janë vendosur nga të tjerët dhe jo nga Aleanca. “Nuk po them se duhet të jetë kështu. Por kjo mund të jetë një zgjidhje e mundshme”, u përgjigj Jensen.